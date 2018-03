El mejor Martín del Potro supera a Roger Federer y conquista Indian Wells

El tenista argentino Juan Martín del Potro se llevó (6-4, 6-7(8), 7-6(2)) un épico encuentro ante el suizo Roger Federer para alzar el torneo de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de su palmarés y su segundo título consecutivo esta temporada, frenando la racha triunfal del número uno del mundo después de salvar tres bolas de partido.



El momento y la categoría de ambos contendientes prometía y no defraudó en una final cercana a las tres horas. Federer, con un 17-0 histórico en su legendaria carrera como arranque de 2018, se quedó a las puertas de su tercer título este año y el sexto en el desierto californiano ante un Del Potro gigante.





