Lewis Hamilton marca la 'pole' en Australia

El campeón mundial de Mercedes, el piloto británico Lewis Hamilton realizó este sábado una emocionante última vuelta para obtener la 'pole position' para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en Melbourne.



Hamilton aventajó a sus rivales al marcar un tiempo inalcanzable para los otros de un minuto 21.164 segundos para llevarse su pole, la número 73 de su carrera.



El dúo de Ferrari, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel, terminaron segundo y tercero, con Max Verstappen de Red Bull en cuarto lugar. Hamilton se impuso con una diferencia de 0.664 segundos a Raikkonen.



Fernando Alonso solo pudo terminar undécimo. Mejor le fue a Carlos Sainz, que partirá noveno en la carrera.







