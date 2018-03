'Zasca' de Hamilton a Vettel: "Estaba esperando a la Q3 para borrarte esa sonrisa"

Lewis Hamilton partirá este domingo desde la 'pole' del GP de Australia. El vigente campeón del mundo voló sobre el circuito de Albert Park y no dio opción a sus rivales, entre ellos Sebastian Vettel, quien quiso desacreditar la actuación del piloto de Mercedes.





IN YOUR FACE

-Hamilton: "No tenemos un modo fiesta. Usé el mismo mapa"

-Vettel: "¿Qué has hecho entonces antes?"

-Hamilton: "Estaba esperando a cuadrar una buena vuelta y borrar la sonrisa de tu cara". #AUSmovistarf1 pic.twitter.com/rzXd48FiWd