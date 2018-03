"Para el sobresaliente hay que ganar un título; vamos a por Liga y Europa"

Es uno de los pilares del Liceo y esta semana lo será también de la selección española que participa en la Taça Latina junto al también coruñés Ignacio Alabart. César Carballeira (A Coruña, 1996) vive un momento dulce que espera culminar con un título para cerrar una temporada de sobresaliente.

- Pasó por unos problemas de espalda estas semanas exigentes. ¿Ya está recuperado?

-Estoy bien, ya recuperado. Han sido tres semanas exigentes sin descanso y con partidos muy importantes. Poco a poco.

- ¿Lo han sido más a nivel físico o mental?

-Un poco de las dos cosas. Físico porque el nivel de los partidos era bastante exigido. Y a nivel mental porque no había descanso, jugando martes, sábado, sábado otra vez... había muy poco descanso y acabas un poco saturado.

- ¿Superar el 'palo' del Barça fue un esfuerzo extra?

-Lo del Barça más que un palo fue una putada, un robo. Es por lo que llevábamos luchando toda la temporada, sin que nadie nos echara una mano. Todo lo que conseguimos, lo que ganamos, lo que vamos haciendo, lo hacemos nosotros mismos, sin ayuda de nadie. Y ves que el trabajo de toda la semana, de toda la temporada, te lo quitan en dos segundos y no puedes hacer nada. Creo que salimos reforzados mentalmente de eso y nos está ayudando a lograr resultados como el del sábado ante el Reus.

- ¿Aún hay opciones de ganar la OK Liga?

-Aún quedan siete jornadas y puede pasar cualquier cosa, que nosotros perdamos, que pierdan ellos... va a estar todo apretado hasta el final y más con esa diferencia de solo dos puntos, que es un partido que pierdas o ganes que te hace subir o bajar. Nosotros vamos a seguir hasta el final como hasta ahora, haciendo nuestro camino y luchando por lo que queremos.

- ¿La final a cuatro europea está muy cerca?

-Son tres goles de diferencia con el Reus pero la vuelta es en su casa y supongo que trabajarán estas dos semanas para poder remontar. Pero nosotros también trabajaremos y vamos a ir a ganar y a clasificarnos para la final a cuatro. Malián es un seguro que tenemos ahí atrás, pero tres goles en hockey sobre patines no son nada. Se demostró el otro día. Marcamos dos en un minuto y de ahí la diferencia.

- ¿Esperaban más del Reus?

-No sé cómo se vio desde fuera pero dentro de la pista lo vivimos como un partido muy igualado hasta ese minuto que nos pusimos con una diferencia de dos goles. El Reus venía de encajar un 6-0 y no sé cómo les sentaría. A ver qué pasa en la vuelta.

- ¿Llegó demasiado tarde el apoyo de la afición?

-Estos dos últimos partidos fue increíble. La gente se ha ido enganchando poco a poco y aunque ya no sea para esta, ojalá que para la siguiente sean todos los partidos como estos dos últimos. La gente verá que vamos a luchar por todo y que con su apoyo lo vamos a conseguir. El Liceo se disfruta, se vive.

- Final de la Copa del Rey. Segundo en la OK Liga. Rozando la final a cuatro europea. ¿Es una temporada de sobresaliente?

-Para el sobresaliente tendríamos que ganar algún título y es en lo que estamos. En la Supercopa y en la Copa del Rey nos quedamos a las puertas. Y ahora vamos a por todo lo que queda, Liga y Europa.

- ¿Tiene mucho que ver Copa?

-Nos ha dado un cambio radical que nos ha venido muy bien, ya se ve. Somos un grupo muy unido y Copa ayuda a eso. Es el entrenador y ayuda en todo lo que necesites. Yo estoy muy contento con él.

- Su año ya ha sido premiado con la llamada de la selección.

-Me cogió por sorpresa. No sabía si iba a ir o no. Desde la anterior Taça Latina no contaban conmigo. Aquí estoy y a ver qué pasa.

- Francia, Italia y Portugal. ¿Quién es el rival más fuerte?

-Las tres. Son tres selecciones muy completas. Nos lo jugamos todos contra todos.

- ¿España es favorita?

-Tenemos un equipazo y vamos a ir a ganar. No es la misma selección que ganó el Mundial pero los que estamos ya fuimos subcampeones del mundo y algunos también subcampeones de Europa en Valongo. Estamos con muchas ganas y con mucha ilusión.

- ¿Se le abre la puerta de la esperanza de estar en el Europeo?

-Eso ya se verá a final de temporada. Ojalá, y más disputándose en casa. Creo que está todavía difícil pero yo voy a trabajar por si hay alguna posibilidad.

- ¿Echó en falta entrar en alguna convocatoria en estos dos años que no contaron con usted?

-Soy bastante joven, con muchos años por delante. Cada seleccionar busca un tipo de jugador diferente. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y cuando tenga que llegar la oportunidad, llegará y yo la aprovecharé como nunca.