Cita nocturna con la Torre

El sábado tendrá lugar la tradicional carrera popular Torre de Hércules-Trofeo José Varela, la cuarta prueba de la temporada en el circuito municipal Coruña Corre tras pasar por los barrios de Novo Mesoiro, Los Rosales y Matogrande. Esta cita en la Torre destaca por ser la única cuya prueba absoluta tendrá lugar en horario nocturno. La carrera, que comenzará a las 21.15, y que cuenta con 1.389 personas inscritas en las diferentes categorías, recorrerá Adormideras y el paseo marítimo desde San Amaro hasta la rotonda de las Ánimas, por lo que el Concello desplegará un dispositivo especial de tráfico en la zona.

Entre las 21.00 y las 22.00 habrá un corte total del tráfico en el paseo marítimo en los dos sentidos de circulación, entre la glorieta de Adormideras y las Ánimas, y se cortará el acceso desde las calles Veramar y Julio Portela Ceballos. En el momento de la salida, 21.15, se cortará el acceso y salida de Adormideras durante 10-12 minutos, y la calle Regata Cutty Sark tendrá cortes parciales. En la rampa de acceso, entre las 21.22 y las 21.50, se mantendrá un carril para la prueba y otro para el tráfico, cuyo paso será dado por la Policía Local, y se producirá otro corte en esta misma calle desde la bajada del Club del Mar hasta el cruce con el Paseo de los Menhires, donde solo estará permitido el acceso a los garajes. Finalmente, tanto en el paseo marítimo como en la calle Regata Cutty Sark se prohibirá retirar los vehículos.

El dispositivo de tráfico no afectará al desarrollo de las carreras de las categorías inferiores, que se sucederán desde las 17.15, en el Paseo de los Menhires. La entrega de premios sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 se realizará a partir de las 19.40 aproximadamente en el Frontón de la Ciudad Deportiva de A Torre.