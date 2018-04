El Leyma inicia en Barcelona la cuenta atrás hacia el 'play off'

Empieza la cuenta atrás. Quedan solo cinco partidos para el término de la temporada regular en LEB Oro y todo está por decidir, desde el título de campeón, pasando por los ocho que disputarán el play off de ascenso a la ACB hasta por los que ocuparán los puestos de descenso. La igualdad es máxima y el margen de error disminuye. También para el Leyma Natura, inmerso en la pelea por el play off. Todavía tiene una ventaja de dos triunfos con respecto al décimo clasificado, el primero de los que se quedan fuera. Pero las dos derrotas seguidas, ante Manresa y Palencia, le hacen estar en guardia en la recta final.

Quedan cinco finales, empezando por la de esta tarde en Barcelona contra el filial del conjunto azulgrana, que también se juega mucho pues es penúltimo. "Lo que queremos es estar cuanto antes matemáticamente en el play off", reconoce Gustavo Aranzana. "No podemos relajarnos", añade. Según el técnico naranja, el equipo culé tiene muchas variantes de defensivas y alternativas tácticas y prima el talento individual. "Eso le hace muy difícil de defender", avisa. Para Aranzana, lo importante es que el Barcelona no domine y que el Leyma tenga el control. En Riazor, los coruñeses ganaron por 89-79.