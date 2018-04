La Torre guía a Mayobre e Iglesia

Eran los favoritos y lo confirmaron donde tenían que hacerlo, sobre el asfalto y ante la mismísima Torre de Hércules. Esteban Iglesia y Paula Mayobre se proclamaron ayer campeones de la única prueba nocturna del circuito Coruña Corre, primer título para el lucense, campeón gallego de 10.000 metros en pista; y cuarto para la aresana, que ya había firmado un triplete entre los años 2014 y 2016. El frío y el mal tiempo no deslució una carrera en la que 667 atletas cruzaron la meta después de cubrir los casi siete kilómetros de recorrido por el paseo marítimo entre la Torre de Hércules y el castillo de San Antón.

Iglesia fue el más rápido en una temporada en la que está consiguiendo grandes éxitos, convertido en uno de los mejores fondistas del panorama gallego. Invirtió 22 minutos y 24 segundos en darle la vuelta al recorrido, un ritmo de 3 minutos y 24 segundos al kilómetro. Su lucha por la victoria fue con Anxo Castro, que llegó once segundos después del vencedor, pero que se llevó unos importantes puntos para la clasificación del circuito Coruña Corre que él lidera. En tercera posición, Fernando Díez, ya por encima de los 23 minutos (23:09).

No hubo que esperar mucho por la primera de las mujeres. Fue Paula Mayobre, atleta internacional que ha pasado una temporada muy castigada por las lesiones pero que ha demostrado en una ciudad fetiche para ella, que vuelve a estar en forma. Llegó en la posición 17 de la general, con 24 minutos y 49 segundos de tiempo para ella, un mundo de ventaja con respecto a sus compañeras de ayer en el podio: Zelin Spencer (27:50) y Teresa Castro (28:25). Esta última también logró imponerse a sus rivales directas por la general del Coruña Corre ya que se impuso en su duelo particular a Uxía García, que llegó cuarta.

Sabela Castelo y Hugo Rubio (sub 10); Celia Fernández y Daniel Salgueiro (sub 12); Inés Vázquez y Sergio Soto (sub 14); Marcos López y Andrea López (sub 16) y David Fernández y Alba Méndez (sub 18) fueron los ganadores en las carreras para menores. Por categorías también se impusieron Ana Bort y Jorge Sieira (sub 20); Patricia Suso y Anxo Lema (sub 23); Nati García y Fernando Díaz (veteranos 1); Teresa Castro y Fady Hout (veteranos 2); Fátima Traba y Carlos Pereira (veteranos 3) y Araceli Vega y Francisco Soto (veteranos 4). Un cuadro de honor para una de las carreras más espectaculares de la oferta coruñesa cuya única nota negativa fue la ausencia de luz en la Torre de Hércules, solo iluminada por su histórico faro.