Zach Monaghan enseña el camino hacia el 'play off'

Una importantísima victoria consiguió el Leyma Coruña en Barcelona ante el filial blaugrana para afianzarse definitivamente en los puestos de play off. El cuadro naranja venció 72-79 en un choque que tuvo un último parcial intenso e igualado, aunque no fueron así los otros tres cuartos. Gracias a este triunfo en tierras catalanas, los jugadores de Gustavo Aranzana mantienen su séptimo puesto en la clasificación y siguen en la lucha por el quinto lugar, el último que da derecho a jugar un hipotético partido de desempate en casa en las eliminatorias del play off.

Sea como fuere, el conjunto coruñés podría certificar su pase a la siguiente fase la próxima semana si se dan los resultados idóneos.

Partido irregular

En el primer cuarto el Leyma comenzó arrasando y dejando al filial blaugrana sin ideas y completamente perdido. El equipo de Gustavo Aranzana hizo su juego, consiguió hacerse con el dominio de los dos tableros y así le endosó al rival un parcial contundente de 2-16 pasando del 8-7 al 10-23 con el que acabaron los primeros diez minutos de encuentro. El Barcelona jugaba a lo loco, con poco orden y dejando al rival disfrutar de un parcial plácido.

En la segunda entrega del choque las cosas cambiaron. El filial barcelonés apretó en defensa, le complicó un poco el juego a los coruñeses y comenzó a afinar la puntería en ataque.

El juego era rápido e intenso, igual que la forma de vivir el duelo por parte de Alfred Julbe, técnico blaugrana. El entrenador barcelonés recibió una técnica a seis minutos para el descanso, lo que le dio al Leyma un tiro libre y la posesión del balón. Pero este castigo no calmó al banquillo catalán. Julbe siguió con su habitual intensidad y los árbitros lo expulsaron con una segunda técnica. Sonseca anotó el tiro libre y el balón, una vez más, para el Leyma.

Los locales se quedaban sin entrenador cuando estaban catorce puntos por debajo en el marcador pero poco a poco fueron recortando distancias gracias a los errores no forzados del Leyma y a su acierto en los tiros. Al descanso se llegó con un ajustado marcador de 37-42. Cinco puntos de ventaja para el equipo coruñés, que se antojaban pocos después de llegar a disfrutar de un colchón de catorce.

Tras el paso por el vestuario las cosas se fueron ajustando y los dos equipos se mantuvieron cerca en el marcador. El Barcelona puso sobre el parqué una defensa más agresiva que les permitió ponerse por delante 47-46 a cinco minutos para el final de este tercer cuarto, pero el Leyma no se descompuso ni perdió los nervios a pesar de que el rival estaba más entonado. El partido discurría intenso pero los minutos más emocionantes iban a llegar en el tramo final del encuentro.

El equipo coruñés entró en los últimos diez minutos sólo con dos puntos de ventaja ante un Barcelona B que estaba lanzado a por la victoria. Los jugadores naranjas aguantaron el juego duro del rival y las decisiones polémicas de los colegiados para llevarse la victoria. Once puntos de Zach Monaghan en estos diez minutos ayudaron a que el conjunto blaugrana no llegara a darle la vuelta al marcador, y a que el Leyma mantuviera su pequeña ventaja hasta la bocina final. Ambos equipos estuvieron imprecisos en los dos últimos minutos, pero los coruñeses hicieron valer su mayor veteranía y temple.