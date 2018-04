Noche de pesadilla europea

En tan solo veinte minutos el Liceo ya había dejado escapar la renta de tres goles que guardaba desde la ida y que parecía suficiente para afrontar con garantías la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europea contra el Reus. Quizá esa ventaja fuera, precisamente, su principal enemigo. El planteamiento conservador de inicio le costó verse desbordado e incapaz de despertar de la pesadilla cuando ya era demasiado tarde. La locura arbitral y el mayor convencimiento de un Reus, único equipo sobre la pista pero que también utilizó otras armas, continuamente por el suelo, cortando el juego, hicieron el resto. Noche para olvidar con un 7-2 que poco más tiene que explicar. A los verdiblancos no les salió absolutamente nada. Incluso Martín Payero tuvo que erigirse en héroe inesperado, con un golazo de falta directa que fue el único destello de esperanza, pues supuso el 4-1 que metía al Liceo en la eliminatoria; y con el último tanto del duelo, con cabeza fría, mientras sus compañeros, desquiciados, hacían cada uno la guerra por su cuenta. El séptimo del Reus, de Álex Rodríguez, que levantó la bola frente a Malián, prácticamente una vaselina en parado, también resume a la perfección el partido. Esa genialidad cualquier otro día no hubiese salido. Pero era su día, el de todo un Reus que defenderá su título de campeón de Europa en una final a cuatro de la que queda fuera el Liceo por sexto año consecutivo.

El Liceo estaba avisado de que la pista reusense iba a ser un infierno. A tope, metiendo presión, el público enchufó a los suyos desde el pitido inicial. Un palo de Marín abrió el festival. El Liceo se mantenía con faltas, cinco en siete minutos, mitad de ciclo. En ese ambiente, cualquiera pérdida de concentración cuesta caro. Josep Lamas perdió la bola y a la contra, gol de Torra. Empezaba la remontada. El segundo lo metió Coy en propia puerta. Pero daba la impresión que fuera como fuera el Reus iba a marcar. La azul a Di Benedetto allanó el camino. Aunque Malián paró la directa, en inferioridad el Liceo encajó el tercero, de Álex Rodríguez. En veinte minutos, ventaja dilapidada. Eso obligó a los verdiblancos a mejorar. Tuvieron varias ocasiones y pudieron cerrar el primer tiempo con un gol de penalti, per Miras mandó la bola al palo. El Liceo iba a más, pero la sexta marcha se atascaba, con el Reus parándole el ritmo constantemente. Con la azul a Eduard Lamas se abrieron los minutos más locos. Paró la directa Malián a Torra, pero este marcó el 4-0 en superioridad. Después el Reus tuvo un penalti y otra directa sin réditos y el Liceo, una directa que falló Torres y otra que Payero acertó. Fue el gol que hizo revivir a los coruñeses. Un espejismo. Los últimos quince minutos fueron el reflejo de su frustración. No salía nada y el Reus prácticamente marcaba en cada llegada. Y si no cayeron más fue por la presencia de Malián. Salvat, Casanovas y Rodríguez cerraron la vergonzosa goleada.