Otro tiro en el pie con la misma piedra

Un empate. Otro tropiezo en Reus. No tan estrepitoso como el de la semana pasada en la eliminación de la Liga Europea. Pero sí con consecuencias nefastas ya que el Barcelona se escapa a cuatro puntos en la carrera por el título de la OK Liga. Y, sin embargo, un mal menor. Porque pese al desastre el Liceo se repuso de un mazazo tras otro para, al menos, sacar un punto en medio de la zozobra. Incluso el 6-6 llegó cuando el conjunto coruñés tenía a solo dos jugadores en pista tras las azules a César Carballeira y Eduard Lamas. Carlo di Benedetto enchufó una directa salvadora porque si bien no sirve para seguir el rastro del líder, sí evita que el Reus se acerque a su segunda plaza. Un objetivo cumplido. Pero una temporada a medias.

El Reus sabe encontrarle las cosquillas al Liceo por méritos sobre la pista pero también con otros métodos extradeportivos. Le tiene ganada la guerra táctica y la mental. Una y otra vez los locales le ganaban la espalda a la defensa verdiblanca. Marc Torra y Raúl Marín concentran todas las miradas mientras llegaban más en la sombra otros a hacer el trabajo sucio. Álex Rodríguez se impuso a su par. Y los jugadores coruñeses cayeron en la trampa. Otra vez desquiciados. Se notaba que quedaban rencillas de una semana atrás.

El partido arrancó con un penalti. Un especialista como Albert Casanovas no perdonó. Di Benedetto empató. El francés fue elegido para salir de titular. Juan Copa rompió su quinteto inicial habitual. Metió a Di Benedetto y a Sergi Miras por Josep Lamas y César Carballeira. ¿Los señalados? El nueve le dio la razón porque tuvo mucho protagonismo, si bien su primer gol fue rápidamente contestado por Casanovas. Mediado el primer tiempo igualó Josep Lamas y antes del descanso Marc Torra aprovechó una contra y Carballeira marcó desde el centro de la pista (3-3).

Saltaron las chispas en el inicio del segundo tiempo. Azul compartida para Eduard Lamas y Joan Salvat por empujones varios. En aguas revueltas siempre pesca el Reus. Con la décima falta liceísta, Marín anotó de directa y Casanovas hizo un peligroso 5-3. Di Benedetto recortó, muy seguro a bola parada y empató Carballeira. Siempre remando. Por eso el 6-5 de Álex Rodríguez fue un mazazo. Más con las azules a Lamas y Carballeira. Malián también tenía algo que decir. Paró dos directas a Marín y una a Torra. Y eso permitió que Carlo Di Benedetto empatara a treinta segundos para el final cuando el Liceo solo tenía dos jugadores en pista. Tres goles y una efectividad a bola parada que salvó a los suyos.