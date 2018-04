"Vamos a creer en la liga hasta el final porque es lo que nos queda, creer"

No pasa desapercibido en la pista, donde mueve sobre sus dos metros de altura sobre los patines. Pero también por sus goles, como los que sirvieron para empatar la semana pasada en la pista del Reus. Carlo di Benedetto es por méritos propios una de las revelaciones del Liceo de esta temporada.

- ¿Hay liga?

-Sabemos que se puso todavía más complicada. Estar a dos puntos ya era complicado pero a cuatro... Nosotros vamos a creer hasta el final, porque es lo que nos queda, creer. Iremos a ganar cada partido y si el Barça pierde... ya veremos.

- ¿Las cuentas eran ganar todo y que el Lleida de sus hermanos les echara una mano?

-Más o menos, creíamos que el Barça iba a llegar hasta el partido del Lleida sin perder y allí igual se podía hacer algo. Pero también le quedan partidos difíciles como el del Igualada y el del Noia.

- ¿Ya se explican qué les pasó en Reus?

-Sabemos que ninguno hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Ellos creyeron, más al meter los primeros goles y con el apoyo del pabellón. Nosotros, aún jugando mal, tuvimos oportunidades y no las metimos. De todo se aprende, más de las derrotas. Para las siguientes veces que nos enfrentemos a algo así ya sabremos reaccionar.

- ¿Qué les ha faltado para ganar un título esta temporada?

-En la Copa nos faltó un poco de suerte de que la bola fuera para adentro y aunque tuvimos directas, Sergi Fernández tuvo un gran día. El partido del Reus, el del Barça... son detallitos que nos han separado de los títulos. Sabemos que estamos haciendo muy buena temporada, pero queremos ganar títulos. Si no es este año, el siguiente.

- ¿Ya ha renovado?

-Estamos hablando, todavía están las cosas por hacer, tampoco me dejan contar mucho.

- ¿Pero cuál es su deseo, quedarse o tiene otras ofertas?

-Mi opción es quedarme, aquí estoy muy bien y creo que aún me queda mucho por vivir. Después de lo que hemos pasado este año, cosas tan grandes como lo del día del Barça, creo que hay que seguir.

- ¿Se ha visto al mejor Carlo?

-Queda mucho Carlo por descubrir. Tengo 21 años y muchas cosas para trabajar y corregir.

- Su rendimiento ha mejorado mucho en comparación con el año pasado. ¿Qué ha cambiado?

-Ayuda mucho que sea mi segundo año en la liga, ya vi cómo era, el nivel, la intensidad que hay que tener en pista para rendir bien. El equipo también tiene este año jugadores que me ayudan más.

- ¿Tiene un sitio en el esquema de Copa que no tenía con Gil?

-Juan Copa me explicó a principio de temporada dónde me quería, estuvo hablando conmigo y poco a poco lo fui pillando. Donde me hace jugar me siento muy bien, muy cómodo, y eso también hace que mi rendimiento haya mejorado.

- ¿Influye la confianza?

-Eso es algo que va y viene a lo largo de toda la temporada. Pero el equipo y el entrenador siempre han confiado en mí, aunque me pase dos o tres partidos sin meter gol.

- ¿Le costó pasar de un rol protagonista, como el que tiene como líder de la selección francesa, a otro menor en el Liceo?

-El año pasado fue la primera vez que pasaba tanto tiempo en el banquillo. Cuando nunca viviste esa situación, te cuesta. Es un momento difícil, tuve que aprender a lidiar con ello. Este año aún saliendo desde el banquillo entendí mi rol de que cuando sales a la pista tienes darlo a darlo todo para intentar ayudar al equipo.

- Francia ha hecho una gran Copa Latina. ¿Es un aviso de lo que pueden hacer este verano en A Coruña en el Europeo?

-No sé si para este Europeo, pero para el futuro, seguro. Somos todos muy jóvenes. Vendremos al Europeo sin ninguna presión, a intentar hacerlo lo mejor posible pero sin pensar en ningún título. Según vayan pasando los años, sí que seremos candidatos al título.

- ¿Estaba escrito en su destino que tenía que jugar en el Liceo?

-Puede ser. Mi madre es de aquí, estudió con el padre de César Carballeira y después se fue para Francia. Y yo ahora estoy jugando con César... pues sí, parece que sí.

- Francés, de madre española y padre italiano. ¿Qué sangre es la que gana en esta mezcla?

-La italiana. Cuando estoy convencido de algo, lo que creo yo es la verdad y no me sacas de esa idea.

- Destaca por sus dos metros. ¿Cuántas veces le han confundido con un jugador de baloncesto?

-¡Muchas! Me preguntan qué deporte hago, si hago baloncesto, y no se creen cuando les digo que hago hockey sobre patines.

- ¿Probó con la canasta?

-Verlo me encanta y muchas veces voy a ver al Leyma. Pero para jugar... soy bastante malo. Lo dejo para mi hermana pequeña.

- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene su altura?

-Me ayuda para recuperar bolas en defensa, para correr, cambiar de lado... En contra, a veces me pasa la bola entre las piernas cuando voy a rematar y para frenadas rápidas sí que voy un poco más lento. Pero cada uno se adapta a su altura.