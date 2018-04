En Lloret, con la defensa en cuadro para el Liceo

Mientras hay vida hay esperanza, un axioma al que se aferra el Liceo para porfiar en su persecución al Barcelona. Quedan cinco jornadas, les separan cuatro puntos, y los verdiblancos no darán su brazo a torcer hasta que el título de la OK Liga sea matemáticamente imposible porque en esa carera también está en juego el subcampeonato, presionado desde atrás por el Reus. Y no se rinden ni siquiera cuando las circunstancias se lo ponen más difícil todavía. Como esta noche en Lloret (20.30 horas), donde tendrán que apañarse casi sin defensa. Sus dos insignias de esta línea no pueden disputar el encuentro, Eduard Lamas por lesión y César Carballeira por sanción, por lo que Juan Copa solo tendrá a Sergi Miras como jugador de este corte. Porque además no puede subir a nadie del filial, que entre hoy y mañana disputará la fase de ascenso a Primera División en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Eduard Lamas ya no se vistió de corto en el partido del domingo pasado que enfrentó al Liceo con el Alcoy en A Coruña y que finalizó con un claro 8-0 a favor de los locales. El defensa verdiblanco llevaba unos meses jugando con una microrrotura abdominal y los médicos le recomendaron parar, por lo que estará ausente durante un tiempo indefinido. César Carballeira, por su parte, solo se perderá el duelo de esta noche en Lloret, que le servirá para cumplir la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Federación Española tras la roja que recibió precisamente en el encuentro frente al Alcoy por encararse con Pere Cañellas, al que recriminaba una agresión a su compañero Carlo di Benedetto. Con estas dos bajas el Liceo tendrá que dar la cara en Lloret, que con una victoria puede confirmar la permanencia matemática -que ya es virtual, con un colchón de 13 puntos con 15 por disputarse-. Y con un ojo puesto en la pista del Igualada, donde el Barcelona tendrá un difícil compromiso.

Fase de ascenso en A Coruña

Otro ojo estará en la fase de ascenso en A Coruña. Josep Lamas tendrá que ver desde lejos cómo sus pupilos luchan por segundo año consecutivo por una plaza en la segunda categoría nacional. El año pasado se les escapó el ascenso por poco, que fue para el Jolaseta vasco, y este llegan como favoritos. Por jugar en casa y porque han demostrado un gran nivel durante toda la temporada. El Areces asturiano, el Burgos, entrenado por el coruñés Ángel Galmán, y el Iruña navarro serán los rivales y los verdiblancos parecen superiores. Cerraron la primera fase en la liga gallega con 18 victorias, un empate y solo un partido perdido y en la final a cuatro autonómica hicieron pleno de tres triunfos. Adrián Candamio, que llegó a jugar en la OK Liga con el Cerceda, fue su máximo goleador con 49 tantos.