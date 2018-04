Sufrimiento en Lloret para no ceder en la persecución al Barça

Al Liceo le tocó sufrir para lograr una victoria en Lloret que le permite prolongar la lucha con el Barcelona por el título de la OK Liga ya que los culés también ganaron ayer, en su caso al Igualada. La distancia se mantiene en 4 puntos, pero ahora con una jornada menos, cuatro hasta el final de la competición. Sin Eduard Lamas y sin César Carballeira, los verdiblancos visitaban la Costa Brava en alerta y aunque dominaban por 0-3 al inicio del segundo tiempo, los locales no habían dicho su última palabra. Recortaron, se pusieron a un gol y a un minuto para la bocina dispusieron de un libre directo, por la décima falta liceísta, para empatar. Xavi Malián también tuvo que decir. Tres puntos más para un Liceo que no se rinde.

Pese a las bajas, el conjunto que dirige Juan Copa sabía que tenía que salir a ganar, pero dosificando las fuerzas. Tenía dos cambios menos de los habituales pues en el banquillo solo quedaban Marc Coy y Martín Payero. También se necesitaba que otros jugadores diesen un paso al frente. Fue el caso de David Torres, que acabó con una sequía goleadora que duraba ya más de un mes. Marcó el 0-1, al filo del descanso Carlo di Benedetto volvió a demostrar su eficacia desde la línea de la falta directa para el 0-2 y tras el paso por vestuarios Torres hizo de las suyas de nuevo (0-3). Parecía un partido plácido que se complicó al final con los goles de los hermanos Grau.