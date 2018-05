Ahora sí, el Liceo sin margen de error

Ganar o ganar. Al Liceo no le queda otra opción en su visita a la pista del Vic (20.00 horas). Porque todo lo que no sea eso, es decir, una derrota o incluso un empate, podría suponer la sentencia definitiva de la liga. Si los verdiblancos no se imponen esta noche al conjunto rojiblanco, el Barça tendrá mañana su primera oportunidad de proclamarse campeón si vence en la pista del Lleida. Así que al equipo dirigido por Juan Copa no le queda otra que seguir sumando de tres en tres para prolongar el suspense, al menos dos semanas más ya que el próximo fin de semana la OK Liga descansa para disputarse la final a cuatro europea. Un triunfo, además, atará también de forma virtual el subcampeonato ya que quedarán seis puntos en juego y la ventaja con el Reus, como mínimo -dependiendo de lo que en Igualada- será de cuatro.

Jornada, por tanto, decisiva. Y muchas de las miradas estarán puestas en Vic. Allí los verdiblancos tendrán toda la presión porque saben que solo les vale ganar, pero su victoria también significará dormir a solo un punto del Barcelona, por lo que la presión cambiaría al día siguiente de tejado. Los azulgrana visitan mañana al Lleida, que la semana pasada se proclamó campeón de la Copa CERS y que se ha pasado la semana de celebración en celebración. Eso puede restarle tensión, aunque al menos uno de sus jugadores, Bruno di Benedetto, intentará hacer todo lo posible para intentar hacer un favor a su hermano, Carlo, en el Liceo. El otro de los mellizos, Roberto, no estará en el partido ya que precisamente en un lance de la final continental sufrió una rotura de la tibia y tuvo que pasar por el quirófano.

El martes el Vic no puso demasiada oposición al Barcelona, que le endosó un 10-0. El conjunto rojiblanco, que recientemente ha informado que prescindirá del entrenador Gerard Pujol para la próxima temporada, no es el que antaño luchaba por los títulos junto a Barça, Liceo y Reus. Este año le tocó pelear por la permanencia aunque tiene jugadores importantes como es el caso, sobre todo, de Mia Ordeig, que precisamente no jugó frente al Barça. El Liceo, de nuevo sin Eduard Lamas, parece superior y no suele afectar la acumulación de partidos, ya que será el tercero en una semana.

La OK Liga puede llegar a las dos últimas fechas del calendario con muy poco en juego. Por abajo ya se conocen dos de los tres descendidos, el Asturhockey y el Palafrugell, y el Arenys de Munt está pendiente de un milagro. Y por arriba, el Barça, si no se proclama campeón este fin de semana, lo hará seguramente el siguiente, con el Liceo y el Reus acompañándole en el podio. Solo las plazas europeas quedarán en el aire.