Carpetazo a la liga salvo milagro

La derrota del Liceo en Vic supone el carpetazo definitivo a la OK Liga. Porque el Barça tiene hoy en Lleida su primera oportunidad de proclamarse campeón y no parece que vaya a desaprovecharla. El Onze de Setembre, precisamente, ya fue el escenario del último alirón verdiblanco, en la temporada 2012-13. Y hace una semana que vio al conjunto local alzarse con la Copa CERS, por lo que puede ir de celebración en celebración. Las últimas jornadas de los azulgrana, que no fallan desde el empate en el Palacio de los Deportes de Riazor, no hacen presagiar un tropiezo cuando el premio es tan gordo.

Los culés, de hecho, habían destrozado al Vic por 10-0. Pero el conjunto rojiblanco no se mostró tan manso en su feudo para recibir al Liceo, que de nuevo no contó con el lesionado Eduard Lamas, pero tampoco viajó Martín Payero, por lo que Juan Copa solo contó con dos recambios. Las intenciones locales fueron claras. En el minuto seis Mia Ordeig, que no había jugado contra el Barça por un resfriado, hizo el 1-0. Solo tres minutos después, el 2-0, obra de Jassel Oller.

El gol no había sido una coincidencia y el Liceo se encontraba con muchos problemas, muy mermado sobre todo en defensa. Siguió remando y a menos de un minuto para el final Marc Coy anotó el 2-1. Típico gol psicológico antes del descanso si no llega a ser porque tuvo la respuesta solo treinta segundos después con el 3-1 de Borja López. En la segunda parte, pese a la desesperación liceísta, ya no se movió el marcador. El mal menor, que el Reus también perdió en Igualada, por lo que el subcampeonato no corre peligro, con cuatro puntos de ventaja y seis en juego.

El Liceo júnior, por su parte, luchará por la medalla de bronce en el Campeonato de España que se está disputando en Grado (Asturias) tras perder ayer las semifinales contra el Manlleu por 5-2 después de haberse adelantado 0-2 en el marcador. Su rival será el Alcobendas, con un coruñés en sus filas, Álex Soto. Los madrileños pusieron contra las cuerdas al Arenys de Munt, que necesitó la tanda de penaltis para confirmar una nueva final catalana.