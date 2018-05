El Chongqing chino descarta fichar a Iniesta y el fútbol japonés podría ser su destino

El Chongqing Dangdai Lifan chino ha confirmado este lunes que no fichará a Andrés Iniesta tras el supuesto interés del conjunto asiático en hacerse con los servicios del jugador español, apuntando que no descartan una "colaboración" con el albaceteño en materia de marketing, pero que esto no significa que el de Fuentealbilla, que confirmó su salida del Barcelona a final de temporada, vaya a ser jugador del club.

"Nuestro club e inversores tienen negocios en agencia, marketing y formación de deporte en colaboración con Iniesta, así que no descartamos una colaboración más profunda en el futuro, pero esto no significa que Iniesta vaya a ser un jugador de nuestro club", apuntó el equipo a través de un comunicado en su página web.

El club asiático insistió en "contribuir al desarrollo sostenible del fútbol chino". "Vamos a seguir el principio de inversión razonable. Construir un club sostenible siempre ha sido fundamental en nuestro club, nunca iremos en contra de la visión de desarrollo del fútbol chino, estamos comprometidos a contribuir al desarrollo saludable del fútbol chino", añadió.

En este sentido, el club dejó clara su postura. "Nuestro club está en Chongqing, nuestra misión es ayudar a construir fútbol base, ayudar al fútbol en Chongqing y formar buenos jugadores para el fútbol chino. Cualquier acción contraria a las reglas de la China Football Association, en contra de mantener el orden del mercado, es en contra de nuestra misión", sentenció.

El futuro de Iniesta pasa ahora probablemente por Australia y, fundamentalmente, por Japón. Aunque no hay confirmación oficial, según la Cadena Ser el centrocampista manchego firmará por tres temporadas con el Vissel Kobe nipón. Se trata del club propiedad de Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten, empresa que patrocina actualmente al Barcelona.