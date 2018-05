El Leyma Coruña venció al ICL Manresa el pasado domingo y con ello empató la eliminatoria y se hizo con el factor cancha. Ahora la competición, al mejor de cinco encuentros, se traslada a A Coruña donde se jugará el viernes a las 21.00 y el domingo a las 19.00. Para conseguir el triunfo en el Nou Congost el equipo naranja hizo unos reajustes respecto al primer encuentro y todo funcionó a las mil maravillas.

Gustavo Aranzana, técnico del conjunto coruñés, analizó el choque del domingo con la satisfacción del trabajo bien hecho: "La victoria es merecida porque hemos estado muy bien ante un excelente rival como es Manresa. Cambiamos alguna situación respecto al primer encuentro que nos vino bien como la línea exterior, donde conseguimos otra dinámica. También defendimos mejor, y jugamos con calma en los momentos necesarios. Supimos correr cuando era necesario y tuvimos más energía en la pintura".

En choque del domingo hubo muchas mejoras, pero al técnico vallisoletano todavía le queda una espinita. "Perdimos otra vez la batalla de los rebotes, aunque estuvimos mucho mejor en el porcentaje de tiro de dos puntos. Seleccionamos mejor los lanzamientos. Y, aunque no estuvimos bien en los tiros de tres, el no acertar no nos desequilibró, seguimos insistiendo en el tiro interior y penetramos mejor haciendo daño en las segundas ayudas de Manresa", reconoció Aranzana, quien añadió, "tuvimos más paciencia y más calma y supimos correr desde el primer momento, no como el pasado viernes que sólo lo hicimos en los dos últimos cuartos".

"El equipo ha sabido creer en sí mismo. Hemos hablado de que si seguíamos creyendo en nuestro juego podíamos ganar e igualar la eliminatoria. No ha sido fácil por la calidad de Manresa, pero esto es muy largo y cada partido será una historia diferente. Ahora jugamos en casa, y va a ser igual de complicado porque enfrente tenemos un excelente rival. Seguiremos peleando, nunca nos vamos a rendir. Fue un partido bonito, estoy satisfecho", aseguró el míster.

Tanto Aranzana como Ocampo son dos técnicos muy experimentados, con un gran bagaje táctico que tienen mucho trabajo por delante todavía. "En el siguiente partido no sé lo que va a pasar. Volveremos a darle una vuelta a todo, como hacemos los entrenadores, para buscar dónde podemos hacernos daño mutuamente en el sentido deportivo y táctico. El viernes en Riazor habrá un partido bonito, la verdad es que la eliminatoria se ha puesto muy bonita", finalizó Aranzana.

Manresa y Leyma son los únicos equipos que han sumado una victoria cada uno, en el resto de cruces el resultado es 2-0.