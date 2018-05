"El 'play off' es como un combate de boxeo, hay que dar y recibir"

El Leyma juega hoy, 21.00, el tercer encuentro de la serie de cuartos de final del play off de ascenso a la ACB ante el Manresa. Este partido es el primero de la eliminatoria que se disputa en A Coruña, y a él llega el conjunto naranja con el marcador empatado a un triunfo después de vencer en la pista del Nou Congost el pasado domingo.

Comentó en la previa del choque Gustavo Aranzana que las sensaciones para el partido eran inmejorables, "pero tenemos que tener calma y precaución. La victoria no está hecha, ni mucho menos, hay que gestionar las emociones y ser moderadamente optimista", explicó el técnico del equipo coruñés, quien espera un Palacio a rebosar.

Eduardo Hernández-Sonseca, uno de los pesos pesados del vestuario del Leyma Coruña, reconoce que, después de ganar el segundo encuentro del play off de ascenso ante el Manresa, la moral del equipo está muy alta para el tercero. El encuentro de esta noche en Riazor es el primero de la serie en casa. "Anímicamente estamos muy bien. Dentro del objetivo de jugar por el ascenso y no tener factor cancha, el sacar una victoria fuera nos da mucha moral. Volverte con la eliminatoria igualada teniendo dos partidos en casa te da tranquilidad y responsabilidad por el hecho de saber que eres capaz de luchar".

El parqué del Palacio de los Deportes acoge ahora dos encuentros, el tercero y el cuarto de la eliminatoria, lo que da una ventaja a los coruñeses. Pero para Sonseca esta presión de jugar ante su afición no será una carga negativa: "No nos da la responsabilidad de ganar, sino de jugar como sabemos porque este año ha habido muchos altibajos en la liga. Después de los dos partidos disputados en Manresa tenemos la obligación de dar nuestro mejor baloncesto más allá de que siempre damos el cien por cien. La prioridad es mantener nuestra forma de jugar, tenemos que hacerlo bien".

Los dos equipos ya han disputado dos encuentros, pero nada tuvo que ver el uno con el otro. "El primero fue una toma de contacto. Ellos supieron jugar mejor sus cartas y mantener el colchón en el marcador, aunque no fueron excelentes los porcentajes de ninguno de los dos. En el segundo hicimos lo mismo que ellos en el primero pero cambiando acertadamente algunos detalles que nos dieron oxígeno en ciertos momentos de apuro", explica el pívot madrileño del Leyma.

A muchos ha sorprendido el triunfo coruñés en el Nou Congost, pero el vestuario confía en sus posibilidades. "En el análisis de la web de la federación puse que vamos a ganar la eliminatoria 1-3. Yo estaba convencido de que volvíamos con el 1-1 porque después de la liga regular hablamos en el vestuario de dar un paso adelante para el play off y vi a la gente muy convencida de ello".

Leyma y Manresa se vieron las caras dos veces en la liga regular, y en esta eliminatoria serán, cómo mínimo, cuatro veces más. El conocerse tanto puede hacer de esta serie al mejor de cinco una guerra muy dura. "Lo más parecido a esto es un combate de boxeo. Es dar y recibir golpes. Muchas veces la victoria puede depender de cómo se llegue a final de temporada y también de la plantilla que tengas. Nosotros tenemos un fondo de armario de doce jugadores y ellos no. Aguantamos los dos partidos muy bien y, por ejemplo, tenemos la ventaja de que en el segundo choque salió de titular Larry Abia que no había tenido muchos minutos y defendió a un base sin problema. No actuó casi en la liga regular, pero sí en el play off cuando te la juegas a vida o muerte", explica orgulloso Eduardo Sonseca.

En este tipo de enfrentamientos a varios partidos muchos detalles pueden ser decisivos, pero el pívot del Leyma se inclina a elegir lo anímico como algo vital: "La táctica depende de cada entrenador, que es el que sabe de esto. Después están el corazón y las ganas. A veces el cuerpo no puede más, pero el corazón sigue tirando de ti. Estos dos encuentros en casa van a ser de un nivel de concentración máximo".

Manresa acabó fundido físicamente el segundo encuentro, algo que puede favorecer el Leyma. "No sé cómo habrán hecho ellos esta semana, pero nosotros nos estamos mimando en este aspecto, sobre todo pensando en que esta eliminatoria va a ser muy larga. Trías, que tiene 38 años, hizo un gran primer partido pero en el segundo no fue el mismo. Éste es un golpe que les costó encajar".

Sonseca contesta con un rotundo "sí" a la pregunta de si van a ganar la eliminatoria, y añade "somos el único equipo capaz de darle la vuelta a la ventaja. Deportivamente gustaría llegar lo más lejos posible, y a nivel personal la satisfacción es decir ya no puedo más. Me gustaría pasar de ronda y jugar semifinales contra Oviedo, mi exequipo, y que nadie te pueda decir que no lo has dado todo".