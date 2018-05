Solamente falta un pasito más

Mente limpia, calma y tranquilidad pide Gustavo Aranzana para afrontar el encuentro de esta tarde en Riazor. El Leyma está a una victoria de eliminar al ICL Manresa colocando el 3-1 en el marcador general de la eliminatoria. El equipo catalán partía con el factor cancha a su favor pero sólo aprovechó un encuentro de los dos disputados en el Nou Congost y se vino a Riazor con la serie empatada a una victoria. Y el viernes el conjunto coruñés se puso por delante.

El técnico del equipo naranja ya no habla tanto de tácticas ni sistemas, sino de corazón y paciencia: "Vamos 2-1, tenemos ventaja pero hay que intentar gestionar las emociones. No podemos pensar que el cuarto partido va a ser más fácil porque la verdad es que cada día ahora será más duro y necesitará más intensidad y más química entre todos. El público nos apoyó en los peores momentos, cuando en el tercer cuarto Manresa conseguía neutralizar diez puntos y podía romper el partido. Y por esto me quito el sombrero"

En estos tres encuentros disputados de la eliminatoria de cuartos de final, el Leyma ha demostrado que tiene más banquillo que el rival, y el cuerpo técnico coruñés presume de ello: "Necesitamos doce jugadores comprometidos y los tenemos. Todos están preparados para hacer su trabajo más o menos tiempo, un minuto o dos segundos. Ahora nos hace falta el grupo y el equipo. Nos queda el último pasito, hay que cerrar la serie, que a veces es lo más difícil de conseguir", dice Gustavo Aranzana.

El de esta tarde será el sexto enfrentamiento entre Leyma y Manresa desde el mes de septiembre pero todavía hay cosas que descubrir del rival: "Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Diego Ocampo intentará cosas nuevas y nosotros tenemos elementos preparados y los pondremos o no depende cómo marche el desarrollo del partido".

Hoy podría acabarse la serie entre coruñeses y manresanos si los naranjas consiguen vencer. El duelo de las 19.00 será "una pelea" reconoce el técnico pucelano, quien también pide a sus jugadores "mente limpia, calma, tranquilidad y seguir disfrutando de lo que venga".

Las eliminatorias Palencia-Oviedo y TAU Castelló-Melilla también tendrán hoy su tercera batalla en una guerra a muerte.