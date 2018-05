El Leyma necesita dar la campanada en Manresa para seguir adelante

De nada sirve lamentarse, y los jugadores del Leyma lo saben muy bien. Tras las lágrimas del domingo después de perder una oportunidad para cerrar la eliminatoria llega el partido a vida o muerte. El equipo coruñés se enfrenta esta tarde a Manresa en el último partido de la serie de cuartos de final del play off de ascenso a la ACB. Gustavo Aranzana habló al finalizar el segundo encuentro de Riazor y destacó sobre todo el juego de sus hombres: "Hicimos un partido extraordinario. Estoy muy orgulloso del esfuerzo y del trabajo de todos".

Ahora llega el quinto encuentro, al que los coruñeses llegan con "carácter y orgullo", el definitivo. "No nos vamos a rendir. Ganamos en el Nou Congost el segundo duelo del play off y también el partido de la liga regular, y el dicho dice que no hay dos sin tres. Va a ser un partido complicadísimo. Hemos tenido a Manresa al borde del KO, estoy seguro de que no pensaban que iban a sufrir tanto", reconoció el entrenador del equipo naranja, quien adelantó que el partido se decidirá por detalles como el del pasado domingo.

"Para este quinto encuentro, Manresa estará de subidón como lo estábamos nosotros cuando nos pusimos por delante 2-1. Ahora tienen que intentar gestionar esa emoción. Mi equipo está fastidiado, muy tocado, pero tuvimos una noche para dormir mal y levantar la cabeza", explicó Aranzana, quien valora sobre manera el aspecto psicológico de este partido: "El domingo felicité más que nunca a los chicos. Estoy orgulloso del partido porque cuando has perdido pero te has dejado el alma hay que felicitar al equipo y que levanten la cara porque alguno estaba llorando. Hay que ser positivos porque falta el quinto encuentro".

Hoy se acaba la eliminatoria, un equipo se irá de vacaciones y el otro seguirá peleando por el ascenso a la ACB así que en este encuentro se juegan la vida los dos equipos. "El martes otra vez vamos a jugar de tú a tú. Cada partido el cansancio es mayor pero hay que convertirlo en motivación y energía. Sabemos que nos vamos a encontrar un ambiente muy difícil pero ya hemos ganado allí dos veces, por qué no la tercera. Lo tenemos difícil porque el favorito es Manresa pero a ver si volvemos a sorprender", aventuró Aranzana.

El entrenador pucelano también tuvo palabras de elogio para el club y la afición. "Es una pena que no pudiésemos regalarle a la gente una victoria después de su fantástica respuesta. El club está trabajando muy bien, y cada vez hay más aficionados en Riazor".