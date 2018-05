Un 2017 para celebrar

Cuatro campeones del mundo en 2017: Ignacio Alabart y Eduard Lamas en hockey sobre patines; Rubén Río en balonmano y Alberto Seoane en tenis de mesa adaptado. El deporte coruñés tiene mucho que celebrar en la primera Gala do Deporte da Coruña e a súa Provincia que el próximo 13 de junio LA OPINIÓN y el Concello celebrarán en el Teatro Rosalía. Ha sido un gran año no solo por los títulos, sino por el elevado número de deportistas de la ciudad en selecciones y podios nacionales en toda clase de disciplinas, presencia en las competiciones de más alto nivel, pero también porque se rompieron barreras.

En esto tienen mucho que decir Alberto Seoane y Jacobo Garrido. El primero es uno de los campeones del mundo al lograr al título por equipos con España en una temporada en la que, además, también se colgó el bronce europeo. Al nadador no le faltaron las medallas ni los récords, incluido uno de Europa, y además se encargó de demostrar al mundo que nada es imposible. Fue el único nadador con discapacidad clasificado para un Campeonato de España, tanto de piscina, larga distancia y aguas abiertas.

Los éxitos fueron individuales, con los múltiples récords de Europa sub 17 de Irene Blanco en halterofilia; el triplete de oro nacional y europeo y bronce mundial júnior de Nadia Iglesias en patinaje artístico; la hegemonía alevín de la nadadora Paula Otero; una nueva medalla mundial de David Arcay en pesca; la conquista del motor con el título nacional de rallies de Iván Ares y la presencia de Borja Sánchez en el Mundial de superbikes; el resurgir de María Míguez en gimnasia artística y de Carlos Arévalo, que disputó el Mundial de piragüismo.

Pero también brillaron los equipos. El Fabril ascendió a Segunda B, el Cambre a División de Honor de sóftbol, al CRAT, que envió a cinco jugadoras a disputar el Mundial con España, le faltó un punto para proclamarse campeón, el Fillas de Breogán ganó la Copa Ibérica y fue subcampeón de Europa, el Liceo selló la permanencia en la OK Liga femenina, la trainera de Mera se coló en la elite gallega, la femenina de Perillo se estrenó y el Zalaeta ganó la Copa Galicia.

No solo los de casa. A algunos les tocó triunfar fuera. Es el caso de Lucas Vázquez, con doblete de Champions y Liga con el Madrid de fútbol, deporte en el que Diego Pampín se colgó la plata con la selección española en el Mundial sub 17; de Eduard Lamas, que ganó la OK Liga con el Barça; de Patri Suárez y Lydia Alonso, que levantaron la Copa de la Reina, y Helia González la Superliga de voleibol; Chipi y Lucía Gómez celebraron la Copa de fútbol sala con el Ourense Envialia y Pablo Cancela se proclamó con el Oliveirense campeón de la Copa Continental de hockey sobre patines. Cantidad y calidad, un amplio abanico para elegir a los mejores de un año para recordar.