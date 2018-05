Julen Lopetegui, seleccionador español, mostró su pesar por dejar fuera del Mundial de Rusia -que comenzará el próximo 14 de junio- a futbolistas que aseguró "merecen estar", pero dijo que los 23 elegidos dan forma a "la lista más equilibrada" y que el concepto "equipo" está por encima de cualquier individualidad. Una lista en la que destaca la presencia de dos futbolistas gallegos: Iago Aspas (Celta) y Lucas Vázquez (Madrid).

"Las decisiones tienen muchos ángulos, son analizadas y esta es la lista más equilibrada, la que más nos iba a ayudar. Es una decisión dolorosa y difícil, pero por encima de los nombres está el equipo y la ilusión con la que vamos a preparar el Mundial", destacó el seleccionador español.

Preguntado constantemente por la ausencia de Morata, el seleccionador sacó otros nombres que le ha costado dejar fuera. "Quiero tener un recuerdo a los jugadores que no están en la lista y que han sido decisivos en la clasificación. Lo sentimos pero no pueden formar parte de la lista en la que solo pueden entrar 23, es el trago más amargo porque hay jugadores como Morata, Bartra, Illarra o Vitolo que merecen estar. Es la lista que más nos puede ayudar en esta aventura magnífica", opinó.

En alguno de los casos fue Lopetegui el que se puso en contacto vía telefónica con el jugador para comunicarle su decisión. "He hablado con los que entendía que tenía que hacerlo y que prefería que se enterasen por mi que no iban a estar en la lista". Y pidió que no se hable tanto de las ausencias y más de las presencias. "Prefiero mensajes positivos, centrar el tiro en por qué están otros compañeros en posiciones que nos pueden ayudar".

Admitió el seleccionador que ha tenido "varias dudas" y la última decisión que tomó fue decantarse por Nacho Monreal para completar su convocatoria. "Cerrar una lista de 23 no es sencillo, cuando lo haces tienes la sensación de que hay jugadores que tenían que venir".

Lopetegui analizó lo que dan los tres 9 por los que apuesta, Diego Costa, Iago Aspas y Rodrigo Moreno, que han ganado la partido a Morata. "Nos aportan muchas cosas porque son diferentes los tres, de condiciones futbolísticas distintas".