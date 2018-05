Once gallegos en el Mundial

Iago Aspas y Lucas Vázquez completan de momento la aportación del fútbol gallego a la selección española absoluta, a la que llegaron cuarenta futbolistas, según los datos que recopila furiaroja.com: 18 coruñeses, 16 pontevedreses, 5 lucenses y un ourensano. De estos, solo once disputaron una Copa del Mundo, a los que se sumará la pareja convocada por Julen Lopetegui.

El coruñés Chacho, Eduardo González, autor de seis goles en un partido (Madrid, 1933. España 13-Bulgaria 0), fue el primer gallego que disputó un Mundial en las filas españolas, concretamente el de Italia de 1934. Juan Acuña, también coruñés, acudió a Brasil 1950, aunque no jugó ningún partido, según se dice por su enfrentamiento abierto con el presidente de la FEF. En Chile 1962 estuvieron Severino Reija y Luis Suárez, también futbolists locales. Los dos acompañaron a Amancio (A Coruña), Marcelino (Fene) y Ufarte Ponteverdra) a Inglaterra 1966. El ourensano Miguel Ángel (Argentina 1978 y España 1982), el santiagués Tomás Reñones (México, 1986), y Jorge Otero (Nigrán) participaron en Estados Unidos 1994 y Míchel Salgado (As Neves-Pontevedra) lo hizo en Alemania 2006). Estos son los once mundialistas gallegos que precedido a Iago Aspas en la lista.

Amancio es autor del primer y único gol gallego en una cita mundialista. Marcó en la victoria española contra Suiza en Inglaterra. Fue el único triunfo español en aquella cita, en la que regresó pronto a casa tras ceder ante Argentina y ante Alemania Occidental (1-2) en ambos casos.

Luis Otero (que disputó varios amistosos con el Deportivo) y Moncho Gil, en la época en que formaban parte del Real Vigo Sporting, y Joaquín Vázquez, del Racing de Ferrol, abren la cuenta gallega de la selección. Los tres acudieron a los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, primer torneo internacional del combinado español. Fueron los primeros de una lista de 40 internacionales gallegos, pero pocos intervinieron en un Campeonato del Mundo, en parte porque no les coincidió en la época o en el ciclo adecuados. Aunque curiosamente había dos gallegos en la selección uruguaya que conquistó la primera Copa del Mundo, en 1930: Pedro Cea y Lorenzo Fernández, naturales de Redondela aunque emigrados de niños a Montevideo.