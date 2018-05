Madrid y Liverpool, los finalistas con peor clasificación

La final de la Liga de Campeones del sábado en el Olímpico de Kiev entre el Madrid y el Liverpool enfrentará a dos equipos que han brillado en el torneo, pero que no lo han hecho tanto en sus respectivas ligas donde han estado lejos de la pelea por el título.

De hecho, el último partido por conocer quién será el campeón de Europa reunirá en la capital ucraniana a los dos finalistas con peor clasificación liguera de la última década, ya que el conjunto madridista fue tercero, a 17 puntos del Barcelona, y el red, cuarto a 25 del Manchester City.

Los dos protagonistas de la final de la Champions no habían terminado tan mal en su torneo doméstico desde la edición de 2006-07, también con el Liverpool como protagonista, cuando fue tercero en la Premier y cayó ante el Milan italiano, que fue cuarto en la Serie A.

Desde entonces, casi siempre ha habido al menos un campeón nacional en la final del máximo torneo continental, con la excepción de la de 2011-12, que enfrentó al Chelsea, que finalizó sexto de su campeonato y que fue el peor del siglo XXI, y el Bayern, subcampeón de la Bundesliga tras el Dortmund, y en la 2015-16 en San Siro entre el Madrid y el Atlético, segundo y tercero respectivamente tras el Barcelona.

Y es que esta temporada ninguno de los campeones de las consideradas cinco grandes ligas pudo llegar a la gran final, siendo el Bayern, ganador de la Bundesliga, el que más cerca estuvo tras caer en las semifinales ante el Madrid. El Barcelona, el Manchester City y la Juventus lo hicieron en cuartos y el Paris Saint-Germain, en octavos.

Con respecto a esta final, Iker Casillas, portero del Porto y exguardameta del Madrid, dijo ayer que no le gusta que "todo el favoritismo" en la final de la Liga de Campeones vaya hacia el Madrid y recordó que ya ha habido sorpresas en las finales de Copa de algunos países.

"En mi opinión no será fácil... Todo el favoritismo va hacia el Madrid y eso no me gusta. Esta semana, sin ir más lejos, he visto como en diferentes finales coperas de cada país ha habido sorpresas", dijo en las redes sociales.