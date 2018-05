El Amarelle busca una plaza de 'play off' en San Fernando

El Viaxes Amarelle no quiere depender de decisiones de despachos para asegurarse una plaza en el play off de ascenso a Primera División. El equipo naranja visita hoy a las 18.00 horas la pista madrileña del CFS Femenino San Fernando, quinto clasificado, con la idea de lograr una victoria y ganarse así la posibilidad de poder aprovechar una posible derrota del Colmenarejo en su visita a la pista del Ciudad de Pontevedra. Si se diese esta carambola, las chicas de Pili Costa acabarían la liga como segundas y se clasificarían como uno de los dos mejores segundos, mérito que da acceso a la fase final que tiene como premio final la máxima categoría. Si las cuentas no cuadran y acaba tercero, aún tiene la posibilidad de disputar la fase final, ya que el líder es el Ciudad Alcorcón, pero su condición de equipo dependiente le impide disputarla. El Amarelle espera una resolución del CNFS.