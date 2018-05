"Como dijo Isco, el marrón de la alineación me lo como yo"

Zidane, técnico del Madrid, aseguró ayer que Isco lleva razón y que es él quien se come "el marrón" de tener que decidir un equipo titular para la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool de esta año. "Como dijo Isco, el marrón me lo como yo, y es verdad porque tengo que tomar decisiones, pero todos mis jugadores son muy buenos. Al final, muchos se quedan fuera o en el banquillo. Un jugador puede estar decepcionado, pero pensamos sólo como equipo y cuando empieza el partido estará con todos porque somos una piña y además siempre el que se queda suplente puede aportar algo igualmente al equipo", destacó el galo. El técnico madridista dijo que le queda "mal cuerpo" por estas decisiones.

No desveló nada del equipo que alineará para medirse al Liverpool y aseguró que a Cristiano Ronaldo lo ve "al ciento cuarenta por ciento". Zidane también resaltó que la mayor experiencia del Madrid no le da a su equipo la condición de favorito. "Pueden decir que somos favoritos, pero sabemos que no es así", aseguró.