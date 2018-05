El Amarelle gana y espera a mañana para saber si juega el 'play off'

El Viaxes Amarelle acaricia el play off de ascenso a Primera División. El conjunto coruñés ganó ayer al San Fernando por 1-4, lo que le hace terminar la liga de Segunda en tercera posición, empatado a 72 puntos con el segundo, el Colmenarejo. Campeón fue el filial del Alcorcón. Las naranjas están a la espera de la resolución que tomará mañana el Comité Nacional de Fútbol Sala a un recurso interpuesto por el club coruñés para poder optar al play off al que se clasifican los campeones de cada grupo y los mejores segundos. Descartado el Alcorcón, por tratarse de un filial que no puede ascender, el Colmenarejo ya está clasificado y el Amarelle quiere hacerlo como uno de esos mejores segundos pese a que realmente sea tercero.

Durante un momento de la tarde, el equipo que dirige Pili Costa estuvo clasificado matemáticamente como segundo, ya que el Colmenarejo iba perdiendo en Pontevedra, aunque finalmente empató, lo que hizo que la victoria coruñesa fuera en vano. Martita, Patri Romaní, Dolo y María Gómez fueron las goleadoras de la tarde ante el San Fernando.