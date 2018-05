Cristiano matiza: "No es el momento de hablar de mi"

El atacante portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo insinuó este sábado, tras la victoria en la final de la Champions League, que podría dejar el conjunto blanco. "Fue muy bonito estar en el Real Madrid", aseguraba haciendo saltar todas las alarmas. "En los próximos días daré una respuesta", insistía Cristiano Ronaldo, que no quiso aclarar si sus palabras eran una despedida del Real Madrid.

Finalmente, algo más tarde y ya en zona mixta, el portugués quiso rectificar y matizar sus declaraciones. "No era el momento de hablar de cosas personales. Cuando eres muy honesto te salen las cosas así. No quiero quitar este momento top que ha tenido el Real Madrid", aseguró, para insistir en que "no es el momento correcto para hablar, lo más importante es el triunfo. Soy honesto y siempre digo lo que pienso".

Habrá que esperar para conocer si el jugador portugués, el que más triunfos atesora en el equipo de Zidane, permanecerá con el campeón de la Champions o finalmente será fiel a sus palabras de honestidad.