El Liceo, subcampeón antes de cerrar la temporada en Voltregá

El Liceo ya es subcampeón de la OK Liga, pase lo que pase esta tarde en el cierre de la temporada en Voltregá (Oliveras de la Riva, 18.00 horas). Porque la derrota del Reus el viernes en Lleida permitió que los verdiblancos atasen la segunda posición que se merecieron a lo largo del curso pero que estaba en peligro en las últimas jornadas. La visita al conjunto de Sant Hipolit, que se juega la clasificación para la Copa CERS, es menos dramática, sobre todo si se tiene en cuenta que Juan Copa no podrá contar con Sergi Miras, por acumulación de tarjetas azules, ni con el lesionado Eduard Lamas. El coruñés César Carballeira se queda solo como jugador de corte defensivo y el técnico volverá a contar con el canterano júnior argentino Fabrizio Ciocale, del filial que ascendió esta misma temporada a Primera División.

La temporada llega a su fin para el Liceo y puede despedirse con un buen sabor de boca después de perder la semana pasada en casa con el Lleida. La pista catalana no es fácil y los locales todavía se juegan mucho, por lo que la diferencia de intereses y objetivo puede decantar finalmente la balanza. La segunda posición ya no peligra. Los coruñeses tienen 68 puntos y el Reus, que cerró el curso con derrota frente al Lleida, pero con el récord histórico de goles de Raúl Marín, ya no puede sumar más que 67. Por delante, el ya campeón Barcelona que cuenta con 76, con solo cuatro empates y una derrota en las 30 jornadas de la OK Liga.

Derrota en la OK Liga femenina

El Liceo también cerró ayer la OK Liga femenina y ante el mismo rival que el conjunto masculino, el Voltregá. La plantilla dirigida por Stanis García, ya descendida pero que la semana que viene disputará la fase de ascenso en Asturias, perdió frente al blanquiazul por 2-6 en Elviña II. Barceló y Arxé adelantaron a las visitantes y recortó Lucía Paz antes del descanso. Tras él Lee aumentó la ventaja, Lucía Parga puso el 2-3 pero Gutiérrez y un doblete de Comas acabaron con las esperanzas liceístas.