"Con talento, trabajo e ilusión lo hemos conseguido"

El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que nunca se hubiera imaginado ganar tres Ligas de Campeones consecutivas, pero recalcó que "con talento, trabajo e ilusión" lo han conseguido.

"Es impresionante lo que estamos viviendo, no tenemos palabras. La verdad es que no me hubiera imaginado ganar tres así, de esta manera, pero es lo que tiene este club, este equipo, que al final, con talento, con trabajo y con ilusión lo hemos conseguido", señaló Zidane en declaraciones a BeIN Sports al final del partido.

El preparador francés destacó que antes del encuentro les pidió a sus jugadores que se olvidaran de las victorias anteriores y "vivieran plenamente" cada momento de la final contra el Liverpool.

"Les decía a los jugadores que hay que vivir plenamente este momento, porque esto no se va a vivir nunca más. Antes ya hemos vivido muchas cosas, y mañana viviremos otras, pero este momento no, y eso es lo que han hecho en cada momento del partido", comentó el técnico francés.

Más parco se mostró el entrenador del Madrid al valorar las palabras de Cristiano Ronaldo, que insinuó tras la final una posible salida del equipo madrileño.

"Nosotros no pensamos ahora en eso, pensamos en lo que estamos haciendo y luego veremos qué pasa en el futuro", concluyó Zidane.

¿Adiós de Ronaldo?

Cristiano habría insinuado que podría dejar el conjunto blanco, tras asegurar a la conclusión de la final de la Liga de Campeones que "fue muy bonito estar en el Madrid".

"Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló Cristiano en declaraciones a BeIN Sports

"En los próximos días daré una respuesta", insistió Cristiano Ronaldo, que no quiso aclarar si sus palabras eran una despedida del Real Madrid.

"Ahora hay que disfrutar el momento, hicimos historia, que es lo que buscamos y el futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es que hicimos historia", concluyó el portugués.

Gareth Bale, héroe en la victoria, calificó el primero de sus goles, que fue de chilena, como "el mejor" que anotó en su carrera. El galés, autor de un doblete, dijo, además, que estaba "decepcionado por no haber sido titular", pero que su intención al salir desde el banquillo era "tener un impacto positivo".

"Estoy muy decepcionado por no haber sido titular, ya que creo que lo merecía. El entrenador toma esas decisiones y hay que respetarlo. En cuanto supe que iba a salir lo único que quería era tener un impacto positivo", declaró a BT Sport. "Es el mejor gol que he marcado nunca. No hay un momento ni un partido más grande para conseguirlo que una final de la Liga de Campeones", señaló.