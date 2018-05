El Amarelle sabrá hoy su futuro

El Comité Nacional de Fútbol Sala debe decidir hoy si el Viaxes Amarelle es equipo de play off o no. El conjunto coruñés acabó la competición en tercera posición pero por detrás de un equipo dependiente que no cuenta para entrar en la pelea por el ascenso. Por ello el equipo naranja podría entrar en la segunda fase como mejor segundo de los cuatro grupos. El sorteo para decidir los cruces de la eliminatoria se hará mañana por lo que la decisión del comité debe saberse hoy.