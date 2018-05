Karius: "Me gustaría retroceder en el tiempo"

Karius, portero del Liverpool, admitió que no había dormido y que le gustaría retroceder en el tiempo. Los dos errores del germano, en el primer tanto madridista, obra de Benzema, y en el último, de Bale, fueron una de las claves de la contienda. "Lo siento infinitamente por mis compañeros, por ustedes y por todo el personal. Sé que lo he estropeado con los dos errores y os he defraudado a todos...", publicó en Twitter. El portero dijo que le gustaría "retroceder en el tiempo, pero eso no es posible".