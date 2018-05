Nuevo podio de Borja Sánchez, tercero en Donington Park

Borja Sánchez sigue dando motivos deportivos para creer en él. El piloto coruñés se volvió a subir ayer al podio en el Campeonato del Mundo de superbikes, esta vez al ser tercero en la carrera de la categoría Supersport 300 disputada en Donington Park, cuarta de la temporada. Es su segundo podio seguido porque venía de ser segundo en Imola (Italia), dos resultados que le sirven para ascender a la cuarta posición de la general del Mundial que domina la española Ana Carrasco, que ayer volvió a ganar y aumentó su ventaja. Segundo fue su compañero de equipo, el sudafricano Dorren Loureiro.

Borja Sánchez, del ETG Racing, logró superar en carrera los problemas mecánicos que le habían lastrado en la clasificación de la jornada del sábado y que le habían hecho acabar en la sexta posición de la parrilla de salida. El ritmo, no obstante, era para estar en cabeza. De hecho, el coruñés fue el segundo más rápido en carrera, solo superado por una Carrasco que dominó de principio a fin y firmó el triplete de pole, vuelta rápida y victoria. A cuatro segundos de ella llegó el resto del pelotón que iba liderado por el de Abegondo a lomos de su Kawasaki Ninja 400, pero cometió un error en la penúltima curva de la última vuelta, en la que se pasó de frenada, y se vio superado por Loureiro, aunque pudo conservar la tercera plaza.

Los dos podios de Borja Sánchez llegan en un momento delicado de la temporada ya que el coruñés vio cómo se caía uno de sus principales patrocinadores, que sufrió un impago que hizo que no pudiera afrontar su esponsorización. Este hecho hizo que el coruñés se viera obligado a anunciar que si no llegaba una ayuda de última hora, no podría afrontar las últimas tres carreras del Campeonato del Mundo -la de la República Checa en quince días no corren peligro-. El piloto inició también la semana pasada una campaña de crowdfounding para recaudar el dinero que le falta.