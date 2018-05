El Amarelle disputará el 'play off' de ascenso

El Viaxes Amarelle tuvo que esperar hasta el momento en el que se realizó el sorteo del play off de ascenso a Primera División para conocer si estaba en él y lo supo cuando se introdujo la bola con su nombre. Finalmente el equipo coruñés se medirá al Almagro y luchará por subir a la máxima categoría. La ida será en A Coruña el próximo fin de semana y la vuelta, en Ciudad Real el 16-17 de junio.





SORTEO PLAY-OFF REALIZADO



Se ha impuesto la razón y nuestro club está en play-off



Nuestro rival será el campeón del grupo III, @AlmagroFSFclub #vamosNaranjas — Viaxes Amarelle FSF (@amarellefsf) 29 de mayo de 2018

El Amarelle terminó la competición regular en tercera posición de su grupo de. Solo los campeones y los mejores segundos se clasificaban para el play off, pero en el caso del grupo del equipo dirigido por, el primero fue un equipo dependiente, el, que no cuenta para el ascenso, por lo que las coruñesas pedían que se corrían los puestos y entrar como uno de los segundos ya que ello haría como primero.La normativa no era clara en este sentido aunque si había precedentes. Ya el pasado mes de febrero el club se puso en contacto con la Federación para preguntar si elpodría optar al play off siendo tercero y la contestación fue afirmativa, aunque no fue por escrito. Durante las últimas semanas hubo constantes consultas por escrito del tema, sin respuesta . El club herculino pedía conocer la resolución antes del último partido, pero esta no llegó. Supuestamente iba a saberse la respuesta ayer, en la previa del sorteo de hoy, pero tampoco. El Amarelle no supo que estaba en las bolas hasta que estas se abieron y salió la papeleta con su nombre.