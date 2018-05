La decisión llegará el día del sorteo

El Viaxes Amarelle de Segunda División lleva una semana esperando a que el Comité Nacional de Fútbol Sala decida si puede entrar el play off de ascenso a Primera. El equipo coruñés acabó tercero pero aduce que el campeón es un equipo dependiente que no puede ascender y por lo tanto debería correr el privilegio al segundo y al tercero. La competición masculina tiene en cuenta la posibilidad de que haya equipos que no quieran jugar el play off, no así el reglamento femenino. El sorteo se celebra hoy y hasta ahora el Amarelle no sabrá si está en el bombo.