Pelearán por el ascenso

Por fin se deshizo el embrollo y el Amarelle jugará el play off de ascenso a Primera División. El club coruñés no supo hasta minutos antes del sorteo, que comenzó con media hora de retraso, que su bola estaría en el bombo. Su rival en la eliminatoria será el Almagro FSF de Ciudad Real, flamante campeón del Grupo III

El club coruñés llevaba meses reclamando al Comité Nacional de Fútbol Sala que dejase claro si las chicas de Pili Costa, en el caso de acabar terceras, podrían optar a una plaza en el play off como mejores segundas de la categoría ya que el primero de su grupo es un equipo dependiente que no cuenta para ascender.

En comunicaciones telefónicas con Madrid allá por el mes de febrero, el Amarelle obtenía siempre respuesta positiva para sus intereses. Pero pasaba el tiempo y la confirmación oficial por escrito no llegaba. Finalmente, la semana pasada el club hacía una petición formal para que el Comité aclarase la situación, y para que lo hiciese antes del sábado, día en el que se iba a disputar la última jornada de liga. No hubo respuesta ni ese sábado, ni el domingo y ni siquiera el lunes. Hubo que esperar hasta ayer minutos antes del sorteo para saber que el Amarelle sí va a disputar el play off de ascenso a Primera División.

La directiva coruñesa basó su petición en el hecho de que el segundo clasificado del grupo iba a entrar en el sorteo como primero, por lo que entendía que ellas tenían que entrar como mejores segundas. Y así fue. La gran temporada de las chicas de Pili Costa les permitió tener el quinto mejor coeficiente por detrás de los cuatro campeones. En el otro lado del tablero estaba el Club Deportivo La Concordia de Barcelona, el equipo que tenía el mejor coeficiente para entrar en el sorteo si no se tenía el cuenta al Amarelle. Las catalanas son la cruz de una decisión que la competición llevaba pidiendo varios meses. Ellas, segundas en su grupo, aseguraban que el equipo coruñés había acabado la temporada en tercera posición por lo que nunca podrían optar a ser un mejor segundo.

Una de las claves de esta decisión del Comité Nacional es que el reglamento de la competición de Segunda División masculina sí contempla la posibilidad de que el campeón sea un equipo dependiente que no quiera pelear por el ascenso: "Si entre los equipos clasificados para el play off se encontrase algún equipo filial o dependiente de un equipo de Primera (...) o alguno de los clasificados no participase en él por cualquier causa, su lugar sería ocupado por el equipo inmediato inferior en la clasificación. Esta operación se realizaría con el resto de los equipos clasificados que correrán su puesto hasta completar todas las plazas de play off ". Ahora los clubes sólo esperaran que en la circular que se envía antes de comenzar la temporada con el sistema de competición se incluya el supuesto de los equipos dependientes para evitar estas polémicas.

Rival complicado

Con el Viaxes Amarelle dentro del bombo de los dos mejores segundos, la bola gallega fue la primera en salir. Como segundo, tocaba sacar del otro bombo, al que sería el rival, y la bola del bombo contrario acabaría sacando al campeón del grupo III de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino, el Almagro FSF.

El Almagro FSF resultó campeón del grupo III de la Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino tras sumar 67 puntos en las 30 jornadas disputadas, con 21 victorias, 4 empates y cinco derrotas. En sus estadísticas sumó 113 goles a favor y 53 tantos encajados.

El resto de emparejamientos para el play off de ascenso lo componen los duelos entre UDC Txantrea FSF contra el CFS Femisport Palau; y el duelo entre primeros lo disputarán el Colmenarejo FSF contra el AD Sala Zaragoza FSF.

La eliminatoria del play off de ascenso a Primera División se disputará con un enfrentamiento a doble vuelta, donde las coruñesas recibirán el fin de semana del 9 de junio al Almagro FSF, en el Pabellón de la Sagrada Familia; y posteriormente, el fin de semana del 16 de junio, las gallegas tendrán que visitar la provincia de Ciudad Real para enfrentarse contra el mismo rival. El ganador de la eliminatoria será el que consiga una plaza en Primera División.