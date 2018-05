Tebas: "No podemos decir que haya habido un amaño"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró ayer que no se puede decir que haya habido un "amaño" en el encuentro disputado el pasado domingo entre Huesca y Nàstic, cuyas interpretaciones de lo ocurrido en las apuestas "no están siendo correctas" e insistió en que la denuncia está formalizada ante la policía porque "saltaron las alarmas".

"Creo que se está exagerando la cuestión, saltaron las alarmas en la segunda parte, no antes del descanso. Cuando pasa esto en relación a las oscilaciones de las apuestas nosotros tenemos un protocolo, no es la primera vez esta temporada. Se hace el estudio y se denuncia a la policía para que se lleven las investigaciones. Se llama a la Dirección General del Juego para conocer a los apostantes. No podemos decir que haya un amaño, sólo que ha habido una situación irregular en un partido de fútbol", afirmó.

Tebas insistió en que las interpretaciones sobre el encuentro no fueron las correctas y que se está llevando a cabo el protocolo para estos casos. LaLiga confirmó que presentó una denuncia ante las "cotizaciones alarmantes" durante el Huesca-Nàstic, aunque "no ha observado" que se hayan producido irregularidades "en el aspecto deportivo". Tebas añadió que LaLiga tiene los mecanismos necesarios para detectar estas irregularidades. "Tenemos una herramienta que monitoriza todas las apuestas de los mercados legales y cuando se produce una variación de un porcentaje importante, salta. Esto ha pasado más veces", explicó.