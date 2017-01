Martín Demichelis regresa al Málaga hasta final de temporada

El veterano defensa Martín Demichelis volverá a jugar en el Málaga hasta final de temporada, en la que será la segunda etapa del argentino en el club tras desvincularse previamente del RCD Espanyol, equipo en el que no estaba contando con minutos, según anunció este martes el conjunto blanquiazul.





#Demichelis ¡Bienvenido

Bienvenida en su casa

Welcome to your home

???? ?? ?? ????? #VamosMálagacf pic.twitter.com/w6CKw2gngt