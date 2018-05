Leo Franco entrenará al Huesca en Primera

El argentino Leo Franco ha sido presentado este martes como nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca y será, por tanto, el responsable del conjunto oscense en su debut en Primera División.

Acompañado por el presidente del club, Agustín Lasaosa, y por el director deportivo, Emilio Vega, el exportero de equipos como el Real Zaragoza, el Mallorca, el Levante, el Atlético de Madrid y la selección argentina compareció ante los medios como nuevo preparador del Huesca, una vez conocida la marcha al Espanyol de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'.

El nombramiento del nuevo entrenador ha sido una sorpresa para todos, ya que tan solo ha entrenado al equipo juvenil del club oscense y nunca lo ha hecho, hasta la fecha, en ninguna otra categoría del fútbol.

Leo Franco, que jugó de portero en equipos como Mallorca, Atlético de Madrid, Real Zaragoza o Galatasaray y se retiró en el Huesca en el año 2015, desde hace dos años ocupaba el puesto de director de relaciones externas de la entidad azulgrana.

Agustín Lasaosa, presidente, explicó que a su club le gusta "dar oportunidades".

"No sé si es el mejor entrenador, pero sí el más adecuado", añadió.

El argentino agradeció en su presentación la posibilidad de debutar en la elite del fútbol español. "Estoy muy ilusionado y muy preparado para dirigir al Huesca con los dos años que he tenido de formación", indicó.

También argumentó que conoce bien tanto a los jugadores como al propio club y anticipó su intención de mantener la base del grupo que ha logrado el histórico ascenso a primera división.

"Conozco al vestuario, el ADN del Huesca y su filosofía. Mantendremos la base del grupo que logró el ascenso. Me gusta el estilo de Rubi y vamos a unir, a nuestra manera, la concordancia de su estilo con lo que he aprendido de todos los entrenadores que he tenido", explicó.

"El reto es importante y lo afronto con mucha ilusión", insistió.