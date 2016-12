El Dépor vive en una luna de miel

Lo que antes costaba un mundo, ahora sale natural. El Dépor lleva algo menos de un mes en una eterna luna de miel. En Liga, en Copa... Juega, a veces en modo apisonadora, y las victorias simplemente se suceden. Solo pudo con él el Real Madrid, pero nada parece capaz de empañar este momento. El Betis, con la ventaja del 1-0 de la ida, fue el encargado de desfilar por Riazor para cerrar el año. Hubo rotaciones, el equipo tuvo momentos mejores y peores, hasta falló un penalti. Dio igual. Algo le decía que iba a ganar y lo hizo. Fe, confianza y fútbol. Sigue adelante en la Copa.

El duelo arrancó con esa pegajosa sensación de injusticia por el caso Jimmy y con muchas noticias de despacho, unas buenas y otras malas. Sidnei seguía, Babel ya se estaba marchando. Demasiadas distracciones, aunque fuesen inconscientes y quizás ese aturdimiento fue el que quiso aprovechar el Betis para marcar en los primeros segundos. Los verdiblancos, hoy de amarillo, buscaban la presión arriba y meter un gol que pusiese la eliminatoria muy cuesta arriba, ya de inicio, y desconectase a los blanquiazules. No lo logró.

Poco a poco el Dépor se fue encontrando. Garitano sorprendió no alineando a Álex y Bruno Gama y poniendo de inicio a Babel en un último intento de que Riazor pudiese más que la moneda turca. El holandés fue uno de los más activos y demostró su talento, pero no fue tan dañino como cuando estaba rodeado de sus socios habituales. El Dépor, subido en esa ola de las últimas semanas, se hizo pronto con lo mínimo exigible. Una falta colgada con precisión por Fayçal fue enviada a la red por Arribas con un remate con el pie a bote pronto. 1-0. Eliminatoria igualada. El equipo coruñés hacía pronto los deberes. Tenía tiempo y se podía tomar un respiro.

De entrada no lo hizo porque unas jugadas después fue Marlos el que estuvo a punto de hacer el 2-0. Un cabezazo del colombiano obligó a estirarse a Dani Giménez. Los blanquiazules parecían querer finiquitar la eliminatoria por la vía. Pronto se diluyó la ofensiva. El Betis pidió la pelota, quiso ser protagonista presionando arriba. Ceballos era el que jugaba y Álex Alegría, el elegido para el remate. Estuvo muy activo, pero a veces la mala suerte y su falta de puntería y otras Rubén, que se hizo grande en dos acciones, le cerró la puerta. El Dépor se salvaba y sesteaba hasta el descanso.

El segundo acto arrancó de poder a poder. Nadie se imponía, ninguno le perdía la cara al duelo. El Betis se mostraba y tuvo su opprtunidad, no la aprovechó. El morboso destino le tenía reservado un momento de gloria esta noche a Luisinho, justo el día en el que Víctor Sánchez del Amo regresaba a Riazor. Su volea fue imposible para Dani Giménez. Quién quisiese salsa rosa no la tuvo. Su celebración fue con la grada, con el fondo de los Blues. No tuvo ningún gesto hacia su extécnico.

Ese tanto le quitó el tapón al duelo. Una de las enésimas arrancadas de Juanfran, con ese motor que tiene en las piernas, deparó un centro largo con el que Ryan Babel desnudó a la defensa del Betis y dio al Dépor la eliminatoria. Sacó las pistolas y lo festejó también con el fondo. Era un gesto de despedida más que un guiño previo a la firma de la renovación. Pocos olvidarán estos meses del holandés en A Coruña.

El Dépor no se conformó, siguió apretando. Todo le salía bien y por qué no iba a ir a por más. El rocambolesco gol del Betis le puso en alerta, no le frenó. Otro centro de Juanfran, tras una jugada entre maradoniana y torpe de Marlos, volvió a suponer un regalo a la cabeza de Babel, que fue derribado cuando iba a hacer el 4-1. Penalti. Joselu, al que ya se le había visto a disgusto durante todo el choque, demostró que no era su día. Lo falló. Al equipo coruñés le tocaba sufrir. Babel se llevó una gran ovación con olor a despedida, mientras el Betis apuraba sus opciones. Una mano de Rubén a disparo de su tocayo y exdeportivista pudo evitó el 3-2. Imposible, el Dépor está en ese punto que le sale todo. Sigue vivo el sueño de la Copa. Que pase el siguiente.

Fichas

Deportivo: Rubén; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Mosquera (Borges, min.89), Guilherme; Marlos Moreno (Bruno Gama, min.78), Fayçal Fajr, Babel (Çolak, min.88); y Joselu.

Real Betis: Dani Giménez; Piccini, Bruno, Mandi (Rubén Castro, min.66), Pezzella, Durmisi; Petros (Jonas, min.66), Donk (Felipe Gutiérrez, min.82), Dani Ceballos; Toni Sanabria y Álex Alegria.

Goles: 1-0, min.11: Arribas. 2-0, min.54: Luisinho. 3-0, min.59: Babel. 3-1, min.66: Piccini.

Árbitro: González González, del colegio castellano-leonés. Mostró amarilla a Bruno (min.57), Piccini (min.76) y Jonas Martin (min.91), del Betis; y a Joselu (min.80), del Deportivo.

Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de Riazor ante 17.210 aficionados, según el Deportivo. Se guardó un minuto de silencio por el exjugador del Deportivo Manuel Bermúdez 'Polo' y por el presidente del Racing de Ferrol, Isidro Silveira, fallecidos recientemente.