"Lo importante es que Babel nos ayude, luego a ver si sigue o no"

Gaizka Garitano reconoció que el de esta noche "puede ser" el último partido de Ryan Babel con la camiseta deportivista. El entrenador blanquiazul no quiso detenerse demasiado en la situación del delantero holandés, pendiente de negociar la ampliación de un contrato que finaliza el próximo día 31, y se centró en que esta noche ante el Betis todavía puede ayudar al equipo. "Lo importante es que nos ayude y luego a ver si sigue o no", manifestó Garitano. Babel entró en la convocatoria y podría disputar sus últimos minutos como deportivista en el caso de que no alcance un acuerdo para renovar su contrato con el club.