Víctor: "El Dépor tiene plantilla para estar más arriba y lo estará, seguro"

El técnico del Betis, el exdeportivista Víctor Sánchez del Amo, advierte de que la eliminatoria de los dieciseisavos de final de Copa del Rey contra su exequipo "está abierta" a pesar de que el 1-0 cosechado por los béticos en la ida "es un buen resultado". El preparador bético ha reconocido que "Riazor es un estadio muy especial" para él, ya que "está lleno de recuerdos" y estará "siempre agradecido al Deportivo", un club que "tiene plantilla para estar más arriba y terminará estándolo, seguro". De hecho, "ya se está viendo esa dinámica positiva en los últimos partidos".

Es una cita diferente para él desde el punto de vista emocional, aunque "la cabeza va a estar en el partido, en el trabajo que tenemos que desarrollar y en la concentración". "Soy una persona a la que le gusta trabajar y que tu trabajo te vaya abriendo puertas. Así es como voy haciendo mi carrera y me siento muy agradecido por las muestras de cariño que siempre he recibido, en este caso en A Coruña en todos esos años que he estado. Estaré siempre agradecido a su afición por esas muestras de cariño que me han dado", recalcó el técnico.

Víctor aseguró que "ningún resultado en la ida puede ser suficiente porque pueden pasar muchas cosas" y, en este sentido, recordó la remontada del Deportivo "en Champions ante el Milan" italiano en la etapa en la que él jugaba en el cuadro coruñés. El madrileño ha querido resaltar la "máxima importancia" que le concede "a la Copa por el respeto" que le tienen "a la afición del Betis y a la profesión", por lo que "nadie puede decir que sobre la Copa", un torneo en el que va "a competir con todo para llegar lo más lejos posible".

Víctor Sánchez ha admitido que está "trabajando en el mercado de invierno" con los distintos estamentos del Betis porque sabe "qué necesidades hay" para "conseguir una línea de regularidad" que permita al equipo "tener un comportamiento igual en casa y fuera", donde ha perdido los dos partidos disputados bajo su dirección.