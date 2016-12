Onte amenceu cedo

Amenceu cedo onte, que diría alguén que coñezo, pois antes do partido había algo que interesaba moito, para algún máis que o propio encontro: a xuntanza do Deportivo co axente de Babel. Pero de súpeto estourou unha bomba: os responsábeis da morte de Jimmy non van ser castigados. Tremendo. O xuíz Merchante Somalo decidiu pechar todas as dilixencias e deixar ceibe á xente que é responsábel de rematar coa vida dunha persoa. Como non sei moito deste asunto vou preguntar. Neste caso, no de Jimmy, houbo catro xuíces desde o 30 de novembro de 2014; Merchante chegou en maio de 2015 máis ou menos e a estas alturas do conto foi o que decidiu que todo rematase. Un ano e medio despois! Tres maxistrados botaron apenas cinco meses e un bota máis do triplo? Non entendo. So é unha pregunta. Mal comezaba o día e mal rematou coa confirmación da marcha de Babel. Xa sei que dalgún xeito era o agardado, pero non deixa de ser una mágoa porque é un futbolista enorme. Mágoa tamén que non exista ningún tipo de compromiso afectivo pola súa banda. Non vou ser eu quen lle diga nada. Cobrou polos seus servizos e respondeu. Ata aí todo perfecto. So agardo que agora Richard Barral teña tanto acerto co seu substituto como tivo coa elección do holandés. En realidade coa de todos os que trouxo. Eu non o dubido. O que non fallou foi o equipo, de novo amosou unha grande superioridade sobre o seu adversario, neste caso o Betis e neste caso na Copa. De verdade que hai que coller vacacións?