Riazor, contra la violencia machista: "O machismo mata"

Riazor repitió el festival de luces tras el descanso, aunque esta vez sin apagón. La afición dejó una imagen tan bonita el pasado fin de semana en su partido ante el Osasuna, que no dudó en repetir la jugada en la cita copera; aunque no fueron tantos los que movieron sus móviles iluminados al ritmo de la música. En Maratón Inferior, en cambio, prefirieron centrarse en denunciar situaciones injustas. "Basta de violencia machista. O machismo mata", se podía leer en un tifo justo cuando el árbitro indicó el inicio del encuentro. No solo eso, sino que los hinchas criticaron también la decisión del juez de archivar el caso Jimmy sin culpables. Desde esa zona del estadio, además, se tiró un petardo hacia la portería de Rubén ante la sorpresa de los allí congregados. Rápidamente identificaron al joven que lo lanzó y no duró ni un minuto más sentado en la grada, pues la Policía se lo llevó inmovilizado.

Desde ese mismo lado de Riazor se celebraron dos goles muy significativos, que siguieron al de Arribas, que marcó en la primera mitad. El de Luisinho y el de Babel. El del portugués, un auténtico golazo, hizo que mucha gente centrase su atención en la reacción de Víctor Sánchez del Amo, actual técnico del Betis, que protagonizó una polémica situación con Luisinho cuando dirigía el banquillo del Deportivo. Poco después llegó el tercer tanto del partido, obra de Babel. El holandés, con un pie fuera del Dépor, dedicó a la grada un 3-0 que parecía dejar sentenciada la eliminatoria. Aunque el Betis siguió peleando por mantenerse vivo haciendo el 3-1. "Babel quédate" gritó al unísono Riazor. La afición deportivista lo tiene claro, quiere que el regalo de Navidad de este año sea la continuidad del '23'. Pero parece más un sueño que una realidad, pues varios clubes han llamado ya a su puerta. También fue ovacionado cuando Gaizka Garitano lo sentó para dar paso a Emre Çolak. El mensaje, alto y claro.

El estadio herculino estaba dispuesto a seguir celebrando, pero Joselu mandó a las nubes el penalti que Piccini, autor del único gol bético hizo sobre Babel. Erró desde los once metros el gallego, que no tuvo suerte anoche. Y es que el Dépor sufrió para poner el punto y seguido en la Copa. Pero lo hizo y tanto jugadores como aficionados lo celebraron. Siguen las buenas noticias en casa del Deportivo.