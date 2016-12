"Víctor no es nuestro entrenador, no me motivé por eso"

Luisinho rechazó ayer cualquier tipo de morbo por el reencuentro con Víctor Sánchez del Amo y se centró en la importancia de la clasificación del equipo para los octavos de final de Copa. "Ha sido especial para el Deportivo y para mí. Sabíamos que era difícil, pero el equipo demostró que está atravesando un buen momento", indicó el lateral izquierdo en relación al gol. "Nunca había marcado en Primera División y tenía muchas ganas. No soy mucho de hacer goles y éste fue un gran gol. Sabíamos que era la remontada", añadió el defensa portugués.

Luisinho no quiso detenerse en su relación con Víctor Sánchez del Amo y negó que estuviera más motivado por encontrarse al entrenador que el año pasado lo apartó de la disciplina del equipo por motivos disciplinarios. "Yo siempre juego motivado, ya sea la Copa o contra un preferente. Sabíamos que esta competición hace ilusión", subrayó. "A mí no me motivó, es el entrenador rival. Ya no es entrenador nuestro, el nuestro es Garitano", zanjó sobre el reencuentro anoche con Víctor Sánchez del Amo.