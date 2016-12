Tino: "Queremos saber qué ha pasado y quién lo ha asesinado"

Tino Fernández, presidente del Deportivo, asegura que la resolución del juez Pedro Merchante Somalo, que decidió el sobreseimiento del caso Jimmy, supone "un fracaso estrepitoso de la justicia". El club expresó su "profunda sorpresa, absoluta decepción y total indignación", que hizo pública en un comunicado oficial que emitió el pasado miércoles, tras una reunión de urgencia de sus dirigentes antes del partido de Copa contra el Betis.

Para el máximo mandatario deportivista, la decisión de Merchante Somalo, titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, les produjo "tristeza, cabreo, sorpresa, indignación y sensación de fracaso de la justicia", según declaró a la Cadena SER el miércoles por la noche. "La palabra que resume todo es fracaso estrepitoso de la justicia", añadió el presidente.

Fernández Pico aseguró que decisiones como la adoptada por el juez le hacen dudar incluso del sistema. "Es difícil entender, difícil de explicar que con lo que sucedió haya pasado esto y que tenga este final después de dos años y unos días" de la muerte de Jimmy tras ser arrojado a las aguas del río Manzanares. "Es difícil creer en el sistema, y yo creo, pero en días como hoy -el miércoles- te entran muchas dudas. Es un día decepcionante sin ninguna duda", agregó.

Consultado sobre qué medidas tiene previsto adoptar el club tras esta resolución judicial, Tino Fernández dijo: "Expresar nuestra queja, protestar, y analizar si podemos personarnos o no. La familia va a recurrir y nosotros no estamos en el procedimiento, pero no podemos dejar que la llama se apague. Queremos saber qué ha pasado, quién lo ha asesinado -a Jimmy-". No puede quedar así. Es una decepción absoluta". Incidió el presidente en un hecho, el cambio de jueces que llevaron el asunto. Desde la muerte de Jimmy, el 30 de noviembre de 2014, cuatro magistrados estuvieron al frente del caso, tres hasta abril/mayo de 2015 y el cuarto desde esa fecha hasta la actualidad. "Son datos que dais los periodistas y en un caso como este no es la manera".

Tino Fernández mantuvo la calma, aunque pareció perderla cuando desde Madrid le preguntaron si el club no tendría que ser más contundente con los Riazor Blues, ya que la pancarta que lucen en Riazor es objeto de continuas propuestas de sanción por parte de Antiviolencia. "¿Contundentes? No, no. Los Riazor Blues están legalizados, son una peña más y ninguno de los que acceden al estadio dentro del grupo tiene prohibición de acceso a recintos deportivos, además de ofrecer un comportamiento excelente".

El máximo dirigente deportivista insistió en que en Riazor "no pasó nada en todo el año. Hubo un cántico -durante el partido del miércoles contra el Betis- porque la gente esta quemadísima, porque lo que está pasando no tiene nombre, pero en el resto de partidos no ha pasado absolutamente. Nos ponen multas absurdas, que vamos a recurrir y pienso que vamos a ganar", agregó. Además, fueron los propios Blues los encargados de identificar, expulsar de la grada y entregar a las fuerzas de seguridad al joven que el miércoles lanzó un petardo al terreno de juego durante el partido de Copa.

Mucho más contundente fue Tino Fernández cuando le insistieron en las "continuas multas" que propone la Comisión Antiviolencia. "Existe un cierto desconocimiento de lo que está pasando en A Coruña, parece que hay una gestión teledirigida desde la lejanía y falta de interés de lo que está pasando aquí. En Riazor, ni en los alrededores del estadio, no ha pasado nada".

"Algo estará ocurriendo en Riazor cuando existen tantas multas", interpelan a Tino Fernández. "Sucede que se produce una en cada partido porque hay una pancarta que pone Riazor Blues, que entre la policía y la retire. No está prohibida. Cosa distinta es que entrase una con el lema de Fuerza Nueva o con la bandera con el águila, estas sí que están prohibidas", explicó Fernández Pico. "No podemos tener una justicia a la carta, si no pueden pasar pancartas, que no pasen en ningún sitio. De hecho, si la Policía no dice nada es porque no está prohibida. El club no tiene que hacer algo porque no incumple ninguna norma. Todas las personas que estaban con problemas están fuera del grupo. Han ido al notario -los actuales representantes-, se han inscrito y es ahora cuando se les quiere castigar más", respondió.

Cuando se le insistió por los cánticos ("Frente Atlético, asesinos"), que se escucharon en Riazor durante el partido de Copa del pasado miércoles, Tino Fernández insistió en que la afición blanquiazul está harta. "La gente está quemada, abrasada, no puede ser que tengan multas de 30.000 euros cada partido. Nosotros hemos pedido una reunión con Antiviolencia y cuando nos la concedieron el presidente iba a cesar al día siguiente. Tengo previsto reunirme con José Ramón Lete -nuevo director del Consejo Superior de Deportes-, con el delegado del Gobierno y trataremos de aplicar, como decimos por aquí -en Galicia-, sentidiño".

"Tenemos un compromiso total de lucha contra la violencia", recordó Tino Fernández. "Hay que acercarse al problema y no dirigirlo desde 600 kilómetros -Madrid-. Aquí no hay cánticos en ningún partido. Hemos promovido vídeos y diversos actos en los últimos partidos contra el Celta, en colaboración con sus dirigentes, y se está viviendo el mejor ambiente de los derbis en los últimos años. No hay que dejarse etiquetar, no hay que hacer análisis simplones. Esto no lo esperaba nadie", zanjó el presidente del Deportivo.