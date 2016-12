El fiscal pide reabrir el caso al no haber declarado el testigo protegido

La Fiscalía de Madrid ha pedido la reapertura de la causa que investiga la muerte de Jimmy, al argumentar que no se ha tomado declaración al testigo protegido que apuntó en el juzgado de menores a cuatro ultras del Frente Atlético como los autores.

También ha interpuesto otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez que deniega las diligencias de prueba solicitadas por la Fiscalía, entre la que sobresale la petición para que comparezca el testigo protegido G303.

La Fiscalía, en ambos recursos, justifica la reapertura del caso al entender que esa declaración puede resultar "fundamental" para la causa y de ahí que la considere "absolutamente necesaria". Fue esta persona la que señaló en su declaración ante el Juzgado de Menores a cuatro personas como los autores materiales de la muerte de Jimmy, entre ellas un menor, condenado por este juzgado y luego absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez decidió no tomar declaración al hacer suyos los argumentos expuestos en la sentencia de la Audiencia de Madrid y que se basaban en el relato del testigo protegido como principal prueba de cargo. "No ofrecen garantía alguna de veracidad", "presentan relevantes discrepancias entre sí", "carecen intrínsecamente de credibilidad" y "no están suficientemente corroboradas por otros datos o elementos objetivos" son los principales reproches a esas declaraciones.

La Fiscalía reitera que se le tome declaración en calidad de investigado, por lo que, en tal caso, no gozaría de protección y su identidad sería revelada, porque defiende que su testimonio es "fundamental" .

También rechaza de plano la Fiscalía los argumentos expuestos por el juez para negar cualquier valor a la identificación de los presuntos autores practicada por la Policía tras visualizar un vídeo que, según el juez, tiene mala calidad y baja resolución. El vídeo fue analizado por la Policía Científica que concluyó que "no era posible realizar estudios fisonómicos ni antropométricos de las personas arrojadas al río", lo que anulaba la versión policial.

Con todo, el fiscal entiende que el juez no ha de basarse sólo en las imágenes sino también "en la previa experiencia" de la Brigada de Información. Los agentes explicaron "debidamente" en sede judicial cómo llegaron a la identificación "a partir del análisis completo de las imágenes y de su previo saber y conocimiento de los grupos ultras que enfrentaron el día de los hechos y de sus miembros".