Ryan Babel ve el partido del Besiktas desde el palco

Ryan Babel no pierde el tiempo para resolver su futuro. Hace tres días se despedía del Dépor por "motivos familiares" y reconocía tener tres ofertas. Una de ellas es del Besiktas y parece ser que el equipo otomano es el elegido después de que le presentase una suculenta propuesta hasta junio de 2019. El holandés ya ha presenciado esta tarde el duelo del que será su nuevo equipo desde el palco del Vodafone Arena, terreno de juego donde el conjunto otomano superó 1-0 al Gaziantepspor con un gol de Aboubakar. Babel, muy enigmático en su rueda de prensa de despedida en Riazor, no se esconde, ya que acaba de colgar en su perfil de instagram una foto junto a dos de sus compañeros el ex barcelonista Adriano Correia y el ex benfiquista Anderson Talisca en el palco.





