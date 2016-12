A frase máis escoitada cada temporada é "temos que facer de Riazor un forte" e se lle mudamos o nome do estadio podería adxudicarse a calquera futbolista de calquera equipo. Uns acádano, outros xa non. E no caso do Deportivo iso de xogar en Riazor non semella que sexa un valor se só nos quedamos cos resultados. Non hai dúbida de que os partidos da casa dos deportivistas son moi diferentes aos que disputa fóra, non hai máis que ollar o ambiente que hai en cada encontro e o número de asistentes. Iso é o que marca actuar como locatario, malia que moi poucas veces nos últimos tempos os futbolistas foron quen de dar a resposta axeitada aos seareiros. Hai outra frase moi escoitada desde hai un tempiño: "A afección vai un paso por diante do equipo". Non sei desde cando se dixo e se Fernando Vázquez foi o primeiro en pronunciala, pero quen fose acertou. E aínda o segue a facer. Certo que o equipo mudou para ben, aínda que algúns resultados fosen negativos, porque tamén é certo que en fútbol non só se valora o marcador. É o máis importante, pero non o que os seareiros valoran máis. Porque se fose así habería moito tempo que as bancadas estarían baleiras por moito que esta afección siga a estar entregada. Como saíu a xente despois do partido contra o Valencia? Ou despois do que xogou perante o Sevilla? Pois iso. O resultado decide, pero non o é todo. Non é sen tempo.