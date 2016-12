Tino Fernandez: "Si dependiese de nosotros ficharíamos lo mejor y ya"

El presidente del Deportivo, Tino Fernandez, reconoció que el club trabaja para reforzar al equipo en el mercado de invierno, pero que todavía no había nada cerrado. "Si por nosotros fuese ficharíamos a lo mejor que pudiésemos y lo haríamos ya porque nos espera un mes muy intenso, pero el mercado no depende solo de nosotros", manifestó el mandatario en Riazor.

Tino explicó que no pondría pegas a una posible salida de Álex Bergantiños, pero aclaró que esa opción no se dio. "Si él lo expusiese no le pondríamos trabas por todo lo que significa para el Deportivo, pero nuestra idea es que se quede", manifestó el dirigente blanquiazul.